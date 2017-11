Ex legislador Ruben Lopez declarado culpable de abuso sexual

Cipolletti.- El ex legislador provincial y secretario general del Sindicato de la Fruta, fue declarado responsable de los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves y coacción. Como el juicio se realizó bajo la modalidad del nuevo proceso acusatorio, el monto de la pena será debatida en la etapa de cesura. Se iniciará una investigación por falso testimonio contra un testigo de la defensa.

La fiscal del caso, Eugenia Vallejos y el fiscal jefe, Santiago Marquez Gauna, se mostraron conformes con la resolución del Tribunal integrado por los jueces Pablo Repetto, Florencia Caruso y Laura Gonzalez Vitale.

“A partir de ahora comenzaremos a trabajar en la segunda etapa del juicio, es decir en la cesura, pero como anticipamos en el control de acusación la pena que solicitaremos será de modalidad efectiva”, adelantó Vallejos.

“Hemos demostrado que la víctima siempre dijo la verdad y que la defensa del acusado, por el contrario intentó desestimar los testigos de la acusación con declaraciones mendaces”, agregó Marquez Gauna.

Respecto de la calidad de ex legislador provincial del acusado, el fiscal jefe recordó que “los ciudadanos de esta provincia somos todos iguales ante la Ley y esta declaración de responsabilidad es un hecho más que demuestra que este Ministerio Público y este Poder Judicial no hacen diferencia entre cualquier ciudadano de esta provincia, no importa el cargo función, nombre o apellido que tenga”.

Respecto de una de las personas que declararon durante el juicio por solicitud de la defensa, el representante del Ministerio Público ordenó que se inicie una investigación por presunto falso testimonio.

Según la acusación de la fiscalía el 18 de octubre de 2016, el acusado abusó sexualmente de la joven empleada doméstica. El referente sindical la tomó por sorpresa y por la espalda y le realizó tocamientos en sus partes íntimas. Una vez producido el ataque sexual, el acusado tomó de las muñecas a la víctima produciéndole lesiones y la coaccionó manifestándole que él “tenía mucho poder” y que la iban a encontrar “con un tiro en la sierra”.

Se recuerda, que en el nuevo proceso penal vigente a partir de agosto pasado, la etapa de juicio se divide en dos: una primera donde se debate la responsabilidad de los imputados en el hecho y la segunda donde se determina el monto de la pena correspondiente. Justamente, la audiencia de cesura se realizará durante las próximas semanas y según se anticipó en la audiencia de control de acusación el Ministerio Público Fiscal solicitaría una pena de cumplimiento efectivo.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=jQo2iZJuXaw