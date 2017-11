Fiscalía solicitó cuatro años de prisión para Rubén López

Cipolletti.- La fiscal Eugenia Vallejos requirió en la audiencia de imposición de pena, que se condene a ex legislador provincial y secretario general del sindicato de la fruta a la pena de cuatro años de cárcel efectiva. La querella acompañó el pedido, mientras que la defensa solicitó dos años de prisión en suspenso, es decir el mínimo previsto para el concurso de delitos. La sentencia íntegra será conocida mañana a las nueve.

“Esta fiscalía solicita que se aplique una pena ejemplar.”, adelantó en su alegato de cierre Vallejos. En este punto señaló que López fue elegido por el pueblo como legislador provincial y la sociedad exige a sus representantes que tengan una conducta ejemplar.

Hablando puntualmente de las características del caso, entendió que entre la víctima y el imputado existía una relación asimétrica, que está dada por las condiciones personales de cada uno. En cuanto al ataque sexual, la fiscal afirmó que López “redujo a la víctima a una ‘cosa’ de la cual podía disponer”, incluso en contra de su voluntad. Cabe recordar que el acusado era el patrón de la víctima y que la joven además, era el sustento de su familia y necesitaba el trabajo para mantener a su hijo.

Por este motivo, entendió que se debía analizar el caso con perspectiva de género y tener en cuenta la extensión del daño en la psiquis de la víctima que hasta el día de la fecha y como consecuencia del abuso sufrido, no ha podido continuar su vida con normalidad.

Además agregó que tanto por el cargo que ostentaba en la Legislatura, como también el de secretario general de un sindicato que cuenta con más de diez mil afiliados, demarcan que el poder que el imputado detentaba al momento de los hechos.

Al valorar la pena, la fiscal sostuvo que el caso tiene como característica principal que se vieron afectados tres bienes jurídicos tutelados por el código penal: la integridad física, la integridad sexual y la libertad.

Finalmente, la representante del Ministerio Público recordó que en declaraciones públicas y en la audiencia de juicio, López atacó a la víctima diciendo que todo se trataba de una cuestión política y posteriormente que con su denuncia la joven buscaba obtener beneficios económicos por un despido labora.

La querella, representada por el abogado Ricardo Sandoval Córdoba, acompañó el pedido a cuatro años de prisión realizado por la fiscalía. El representante de la querella añadió que el mismo llanto de la víctima al conocer el veredicto de culpabilidad era una clara muestra de la extensión del daño y de la angustia que atravesó a la joven desde el hecho a la fecha.

Pablo Agabios y Rolando Villasuso, abogados defensores de Rubén López, requirieron que la pena para su cliente sea la mínima para la escala penal por la cual fue hallado responsable, es decir, dos años de prisión. Principalmente valoraron que el acusado no cuenta con antecedentes penales – condenas anteriores – al día de la fecha.

El Tribunal, integrado por los jueces Pablo Repetto, Florencia Caruso y Laura González Vitale informó que la lectura integral de la sentencia se realizará mañana a las nueve horas.

