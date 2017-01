General Roca: Aclaración y polémica entre la Fiscalía y el Intendente Soria por una usurpación

General Roca.- En virtud de las manifestaciones vertidas por el Intendente Municipal, Martín Soria en algunos medios de comunicación, en relación a presuntas declaraciones que habría realizado el Fiscal Ricardo Romero a ocupantes de los terrenos en la toma de Chacra Monte de Roca, el Ministerio Público Fiscal considera conveniente aclarar e informar lo siguiente:

Que el Fiscal en feria, Ricardo Romero se constituyó en el lugar esta semana acompañado de personal policial, a los efectos de verificar la situación y dialogar con el grupo de familias que se encuentran ocupando las parcelas, a quienes informó que a los fines de evitar consecuencias legales, debían cesar con la ocupación y en todo caso gestionar la entrega de los lotes sociales.

“Es absolutamente falso lo que manifiesta el Intendente, en ningún momento tuve expresiones de ese tipo, en prueba de lo cual podrá recabarse el testimonio de personal policial que me acompañaba. En caso de que los ocupantes ilegales realmente me hubieran atribuido tal conducta, me extraña la ligereza con la que el señor Intendente da crédito a tan injuriosa acusación. Ignora el señor intendente que la causa ya fue elevada al Juzgado de Feria requiriéndose la instrucción judicial por el hecho denunciado y la producción de medidas tendientes a hacer cesar la ocupación como el llamado a prestar declaración indagatoria a todos los identificados. En su carácter de denunciante y aun cuando no se haya presentado como querellante en la causa, el señor Intendente tiene derecho a ser informado del estado de las actuaciones, derecho que hasta la fecha no ha ejercido; de haberlo hecho habría tomado conocimiento de la certificación existente en las actuaciones, en la que hago constar lo tratado con las personas denunciadas”.

Surge de las actuaciones que el fiscal Romero, en su carácter de Fiscal, inmediatamente después de hacerse cargo de las causa, en la que originariamente había intervenido la anterior Fiscal de Feria, Dra. Norma Reyes, reiteró la medidas de urgente producción que ésta había solicitado, requiriendo a la Unidad Regional Segunda, a la Comisaría 48 del Barrio Mosconi y al Destacamento Policial del Barrio Chacramonte, que se adopten medidas de seguridad necesarias tendientes a evitar la consolidación de la ocupación, evitando el ingreso de materiales de construcción y la usurpación de nuevos terrenos. Todo ello se halla debidamente acreditado en la causa.

Cabe recordar que la semana pasada, la fiscal Norma Reyes se había constituido en el lugar, junto a la fiscal adjunta Laura Olea. Una vez radicada la denuncia, la Fiscal solicitó una serie de medidas, entre las que se destaca, el pedido de informe al Gabinete de Criminalística de la identificación y constatación de los espacios ocupados, como así también, de las familias que se que se encuentran ocupando los terrenos. Además, se dio inmediata intervención a Promoción Familiar.

Foto. ANRoca