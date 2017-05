Inician sumario a los jueces Reussi y Zagari y al fiscal Falca por sus actuaciones en el caso Atahualpa

Viedma.- El Consejo de la Magistratura dispuso hoy de manera unánime promover sumarios a los actuales camaristas Daniela Zagari y Carlos Reussi, y al ex fiscal Ricardo Falca, al aprobar el informe preliminar de la abogada Natalia Falugi, representante del Colegio de Abogados, en relación a la actuación de los magistrados en la causa Atahualpa.

El Consejo estuvo presidido por Ricardo Apcarián, la presencia de los legisladores Nicolás Rochás, Facundo López y Adrián Casadei, y los representantes del Colegio de Abogados Jorge Manzo, Natalia Falugi y Nicolás Gómez.

El informe de la consejera es de carácter preliminar. El sumario permitirá una investigación más profunda, garantizando el derecho de defensa. Como instructor sumariante fue designado el legislador Casadei.

Falugi presentó un texto de 49 páginas donde analiza las actuaciones y también el informe de la Comisión Especial de la Legislatura, creada por Ley N° 5015.

El informe preliminar da cuenta de los once ítems analizados por la comisión legislativa. Entre los puntos que destaca que pueden derivar en “faltas disciplinarias” se apuntan: “la falta de pedido de allanamiento del local nocturno Miloka, sitio en donde Atahualpa fue visto con vida por última vez; el tiempo transcurrido entre la obtención del resultado del análisis de las manchas hemáticas encontradas en la campera secuestrada en el domicilio de Felipe Carrasco y los pedidos de cotejar dicho resultado con el perfil genético de Carrasco, Valla y Morales Toledo; las fallas estructurales, desinteligencias y falta de dirección adecuada por parte de los organismos jurisdiccionales”.

Expresa el informe que la Dra. Daniela Zágari y el Dr. Ricardo Falca eran fiscales y el Dr. Carlos Reussi juez de instrucción durante la investigación del asesinato.

Falugi puso el acento en las funciones que el código procesal penal (que tendrá vigencia hasta el 1 de agosto próximo) les otorga a los fiscales y jueces y relacionó dichas obligaciones con lo actuado por los magistrados.

En este marco, en la conclusión del informe respecto al Dr. Carlos Reussi afirma que evitó “llevar adelante la investigación en el entendimiento de que la misma estaba a cargo de la Fiscal”.

En cuanto a la Dra. Daniela Zágari, puso el acento en sus actuaciones en las primeras horas luego del crimen, el resguardo de la escena y los exámenes de ADN.

Finalmente, en relación al Dr. Ricardo Falca, remarcó “el hecho de no haber solicitado ni dispuesto la inspección del último lugar donde se viera con vida a Atahualpa (Miloka)”. En el caso del Dr. Falca se encuentra jubilado, pero conserva el estado judicial.