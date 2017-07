Julio De Vido mantiene sus fueros. Así votaron los diputados nacionales de la provincia de Río Negro

Capital Federal.- El sitio de información parlamentaria Parlamentario.com publico un detalle de la conducta que asumieron los diputados nacionales al tratar el proyecto de Carrió que buscaba retirarle los fueros al ex ministro K Julio De Vido, procesado en distintas causas de corrupción originadas en su gestión. De este informe se destaca la ausencia del representante del FpV de nuestra provincia, Luis Bardeggia, como asi tambien que los diputados de la misma fuerza, Maria Emilia Soria, Martin Doñate y Silvia Horne defendieron a De Vido y el representante de Cambiemos Sergio Wisky, por su parte voto a favor el desafuero.

“La votación sobre el proyecto para apartar a Julio De Vido confirmó las posiciones manifestadas por los distintos bloques en la previa del debate y arrojó también algunas sorpresas. La iniciativa de Cambiemos naufragó este miércoles en el recinto, donde obtuvo 138 votos a favor y 95 en contra, pero no alcanzó los dos tercios requeridos por la Constitución Nacional.

Lo primero para remarcar son las ausencias, que en una sesión de estas características tienen un valor fundamental, dado que se necesitaban dos tercios de los votos emitidos para aprobar la remoción. Las bancas vacías fueron 20 en total, y 237 las presencias, contabilizando a Emilio Monzó, presidente de la Cámara.

No asistieron a la sesión ninguno de los tres misioneros que integran el Frente Renovador de la Concordia: el exgobernador Maurice Closs, Jorge Franco y Silvia Risko. El Frente para la Victoria-PJ sufrió tres bajas, las del rionegrino Luis Bardeggia, el misionero Daniel Di Stéfano y la santafesina Josefina González -quien se recupera de un grave accidente automovilístico-, además del aliado fueguino Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular).

Fue importante la merma en el bloque Justicialista. No acudió al debate su propio titular, Oscar Romero, y tampoco lo hicieron el pampeano Gustavo Fernández Mendía, los correntinos Oscar Macías y Carlos Rubín, el chaqueño Gustavo Martínez Campos, el bonaerense Alberto Roberti, y el jujeño Guillermo Snopek.

Por el Frente Renovador-UNA, faltaron Marco Lavagna, Facundo Moyano y Verónica Couly, y las ausencias restantes fueron las de las sanjuaninas Graciela Caselles y María Florencia Peñaloza, y el chubutense Jorge Taboada, del gremio de Camioneros.

¿Quiénes garantizaron entonces el “blindaje” a De Vido? Todos los diputados presentes del Frente para la Victoria -incluido el propio exministro de Planificación Federal- y una serie de votos extra. En primer lugar, los seis santiagueños del Frente Cívico: Norma Abdala de Matarazzo, José Herrera, Manuel Juárez, Graciela Navarro, Cristian Oliva y Mirta Pastoriza. Todos ellos responden al gobernador Gerardo Zamora.

También rechazaron la expulsión los tres puntanos de Compromiso Federal, Berta Arenas, Ivana Bianchi y Ramón Domínguez; y los cinco diputados del Movimiento Evita que en el pasado integraban el bloque kirchnerista: Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila De Ponti.

El bloque Justicialista no sólo no pudo evitar las ausencias sino que a la hora de la votación se partió en dos. Los riojanos Luis Beder Herrera y Teresita Madera, el mendocino Pedro Miranda, el catamarqueño Néstor Tomassi y el jujeño Héctor Tentor votaron por la negativa, mientras que ni más ni menos que Diego Bossio se inclinó a favor, al igual que los tres salteños -Pablo Kosiner, Evita Isa y Javier David, quienes reciben órdenes del gobernador Juan Manuel Urtubey-.

Los monobloquistas Héctor Daer (triunviro de la CGT), Omar Plaini (el desplazado secretario general del gremio de Canillitas), Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Carlos Heller (Nuevo Encuentro), así como también el tucumano José Orellana, votaron junto al kirchnerismo. Lo mismo hicieron Juan Manuel Pereyra, de Concertación-FORJA, y el bonaerense Eduardo Fabiani.

Cierran la lista de votos negativos hacia la expulsión tres de los cuatro integrantes de la izquierda: Pablo López y Soledad Sosa del Partido Obrero, y Nathalia González del PTS. El miembro restante del FIT, Giordano, se abstuvo, al igual que la santafesina Silvina Frana (FpV) y el pampeano Sergio Ziliotto (Justicialista).

El interbloque Cambiemos, integrado por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, tuvo asistencia perfecta y contó con apoyo de todos los diputados del Frente Renovador presentes, Margarita Stolbizer (GEN) y los miembros del bloque Justicialista antes mencionados.

También votaron a favor de la remoción dos cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti (Ramón Bernabey y Andrés Guzmán); los cuatro del Partido Socialista (Hermes Binner, Alicia Ciciliani, Gabriela Troiano y Lucila Duré); y los tres integrantes de Libres del Sur (Victoria Donda, Graciela Cousinet y Federico Masso).

Además, la nómina de votos afirmativos incluye a los dos dasnevistas, Elia Lagoria y Sixto Bermejo; el puntano Claudio Poggi (precandidato a senador nacional de Cambiemos); los dos del Movimiento Popular Neuquino, Adrián San Martín, María Inés Villar Molina; los tucumanos ex UCR Juan Casañas y Teresita Villavicencio; los bonaerenses Franco Caviglia y Sandro Guzmán; y el salteño Alfredo Olmedo.”