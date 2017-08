La CC ARI celebra elección en Viedma y agradece a su militancia

Viedma.- Tras haberse conocido los números finales de todas las localidades, una vez más Viedma, bastión electoral de la candidata a diputada Magdalena Odarda, dejó su huella en el podio en donde con más de 7.000 votos logró superar a las fuerzas oficialistas imponiéndose otra vez y no dejando lugar a la duda sobre la mística que envuelve a la militancia del ARI en Viedma desde hace años.

Con la austeridad característica en la que elección tras elección, le alcanza a este espacio liderado por la senadora para destacarse siempre con una alta performance en todas y cada una de las elecciones que enfrenta en Viedma, el humilde partido que ha sabido crecer a paso firme desde su nacimiento con dirigentes como Rosa Pavletich, Andres Alvarenga, Jonatan Belmar, Abel Degliantoni, Jose Acosta, Facuando Trillo y Mauricio Acosta entre otros y que hoy cuenta además con representación en el consejo municipal en manos de otro histórico militante, Facundo Montecino Odarda de impecable gestión y, no deja de sorprender y dejar perplejo a más de uno, como se pudo observar en muchísimas escuelas de diversos barrios, (otra situación desconcertante) a la hora del conteo de votos.

“Esto es nada más ni nada menos el resultado del esfuerzo de cada joven que nunca se movió de este lugar, y de muchos otros que se han ido sumando seducidos por el despliegue militante, la pasión que se transmite entre todos nosotros, la coherencia política y la marcada postura en el pensamiento que no claudica más allá de lo vientos externos que en este ámbito tan particular como lo es el de la política, no siempre todos pueden sostener”, enfatizaron desde la militancia.

“También en necesario mencionar, como con los jóvenes, otras figuras que tienen dentro de nuestro partido muchos años y han sabido comunicar sus experiencias fortaleciendo y apuntalando permanentemente a un grupo que no entiende de límites a la hora de mostrar porque pretende el voto de la gente, con propuestas, exigiendo y dando respeto hacia los adversarios políticos, cualquiera que sea”, indicaron.

“Queremos además de felicitar a la ganadora de las PASO, Maria Emilia Soria, hacerlo con todos los que han participado y también agradecer a toda la militancia del ARI de toda la provincia que han puesto todo y que de la misma forma que en la capital, se enamoraron del entusiasmo, de la fuerza y la voluntad que se le pone al trabajo, de la incansable Magdalena Odarda que es la primera en darnos el grito de aliento”.

Para finalizar expresaron que “para Octubre, hoy mismo estamos pensando en como hacerles llegar nuestras propuestas e ideas a cada uno de los vecinos, estamos convencidos que podemos elevar en toda la provincia nuestra adhesión, estamos convencidos que muchos que no votaron en la PASO, lo van a hacer en las generales y también de que algunas artimañas de campaña no la van a poder sostener durante estos dos meses algunos y cuando eso suceda, nosotros seremos su opción, cuando algunos vecinos que confiaron en otros espacios, terminen de desengañarse en este tiempo resurgiremos como opción al voto”.