“La central nuclear se construirá en algún lugar de la costa atlántica” lo anunció el Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación

Viedma.- En una conferencia que dio en casa de gobierno acompañado por el Gobernador Alberto Weretilneck y el vice Pedro Pesatti, el subsecretario de energía nuclear de la Nación, Julian Gadano avanzo en detalles de la construcción de la central nuclear. En la oportunidad explicaron los detalles de la construcción de la quinta central nuclear que se emplazará en la Costa Atlántica rionegrina. “Hay mucha gente que no le gusta la idea, porque tiene miedo y la única manera de enfrentarlo es con información y transparencia”, dijo Gadano.

Al respecto, el Mandatario provincial destacó la decisión del Gobierno Nacional. “Río Negro es una provincia en construcción y desarrollo; y por eso estamos convencidos de que esta inversión del Estado cambiará en forma contundente y definitiva la región”.

“Estamos absolutamente convencidos que la construcción de la quinta central generará un antes y un después en la provincia”, agregó.

Por su parte, Gadano expresó que “el Gobierno Nacional decidió apostar a una matriz eléctrica diversificada, es decir al desarrollo de energías renovables, que son limpias porque no emite gases de efecto invernadero intermitente”. Y añadió: “Un gran socio para la energía renovable es la energía nuclear que tampoco genera gases de efecto invernadero”.

En este marco, el funcionario resaltó: “Esperamos que para el 2025/ 2030 crezca mucho el peso de las energías limpias, entre las que se encuentra la energía nuclear. Aspiramos a que del 20% de la matriz diversificada, un 10% sea de energía nuclear”.

“El desarrollo nuclear sigue siendo una política de Estado y por esto firmamos un acuerdo con la República Popular de China para la construcción de dos nuevas centrales. Como ya es de público conocimiento que una será en Lima y la otra en Río Negro. La decisión fue hacerla en una zona con condiciones muy particulares como es la Patagonia, que no estuviera muy alejada de los centros urbanos y tuviera una fuente de agua fría importante. Ya contamos con un estudio técnico realizado evaluando posibles lugares y por esto podemos afirmar que la central nuclear se empezará a construir en algún lugar de la Costa Atlántica de Río Negro”, manifestó.

Asimismo, Gadano indicó que la decisión también se fundamentó en que Río Negro es la provincia en donde nació el desarrollo tecnológico nuclear nacional con el Centro Atómico e INVAP. “La provincia está históricamente vinculada con este desarrollo y completar ese ciclo, es poner a Río Negro como uno de los centros de cluster tecnológico más sofisticado que tiene nuestro país, que es el nuclear”.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Pedro Pesatti; el encargado de la Dirección Nacional de Gestión Estratégica de Tecnologías Nucleares, José Gil Gerbino; el director de Promoción de Políticas Nucleares, Mauro Amorosino; el presidente del Directorio de INVAP, Horacio Osuna; el gerente General de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Enrique Cinat; el gerente de Gestión Ambiental, Daniel Cicerone; el subgerente de Sistemas y Procesos de Gerencia de Ingeniería de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y coordinador de temas técnicos de la quinta central nuclear, Manuel Guala.

Asimismo participaron los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Salud, Fabián Zgaib; de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi y el secretario General, Matías Rulli.