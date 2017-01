La CGT Zona Atlántica se puso al frente del conflicto minero

Viedma.- La CGT Zona Atlántica presentó este lunes un pedido de audiencia al gobernador Alberto Weretilneck para avanzar de manera conjunta en la búsqueda de una salida al conflicto que se avecina con los trabajadores de la Minera MCC de la localidad de Sierra Grande ante el anuncio de despidos.

En una conferencia de prensa realizada frente a la Casa de Gobierno, la dirigencia de la CGT ZA remarcó que el principal objetivo es mantener la fuente de trabajo.

“Nuestra gran preocupación es mantener la fuente de trabajo, que Sierra Grade siga viva con el trabajo de la mina, que es el recurso más importante que tiene el pueblo. Caso contrario volvemos a la época del 90 cuando Sierra Grande era un pueblo fantasma”, afirmó Gabriel Garnica, secretario general de la CGT ZA.

Según remarcó, “es fundamental que estemos todos unidos, buscando nuevas propuestas para mantener las fuentes de trabajo. Ese es el compromiso que asumimos en Sierra Grande frente a los trabajadores, buscar alternativas, no queremos despidos”, añadió.

Con tal objetivo “en principio queremos hablar con el Gobernador y saber qué alternativas hay, si los chinos no cumplieron con el contrato hay que rescindirlo y buscar nuevos inversores”.

Por su parte, el también secretario general Oscar Zapata remarcó que según datos aportados por los trabajadores de la mina, “el costo de extracción a precio internacional es de entre 45 y 50 dólares. Los chinos están diciendo que el costo de producción está en 80 dólares, a partir de esto el Gobierno de la Provincia los ha estado asistiendo. Con ese dinero que les otorga la Provincia, nos explicaban los mineros, la empresa estaba pagando sueldos”.

Ante este panorama, “creemos que estamos frente a un gran cuento chino. No han hecho inversiones, no han dejado nada para el pueblo y han utilizado lo que dejó la empresa anterior”.

En este punto, Zapata remarcó que “la empresa dice que exportaron tres barcos, pero los trabajadores mineros nos dicen que han sido seis o siete. Han utilizado la mina para beneficio propio”, afirmó.

Sobre la situación en la minera, las autoridades de la CGT ZA explicaron que se habla del despido de los 260 trabajadores que tiene actualmente la empresa para luego tomar 40, dejando un plantel mínimo de mantenimiento, quedando la mina inactiva.

Luego de la conferencia de prensa hubo un contacto con el gobernador Alberto Weretilneck, quien confirmó que en las próximas horas convocará a la CGT ZA.