La Coalición Cívica ARI Nacional le suelta la mano a Odarda

Viedma.- La Coalición Cívica ARI vive días de gran ebullición interna producto de la candidatura a Diputada Nacional de la Senadora Magdalena Odarda. Lo que en otros tiempos siempre fue unánime ya no lo es.

Existen diferencias, no solo por la candidatura de Odarda que nuevamente pretende encabezar la lista de su partido, sino que a este cuestionamiento, por el exclusivo protagonismo de la Senadora, se le suma una cuestión política de fondo, que tiene que ver con la pertenecía a Cambiemos.

En Río Negro el sector que responde a la Senadora ratifico su alianza con el Socialismo descartando cualquier posibilidad de integrar Cambiemos, en tanto el partido en todo el país es parte del gobierno nacional. La candidatura a Diputada Nacional de Lilita Carrio en la Capital Federal muestra claramente la pertenencia al proyecto político del gobierno nacional.

En Río Negro esta linea de pensamiento la encabezan el Legislador provincial Jorge Ocampo y el dirigente del alto valle Javier Acevedo, que el pasado fin de semana realizaron un encuentro en General Roca, en el que ratificaron su pertenecía a Cambiemos.

Con motivo de ese encuentro la Secretaria General del partido, Maricel Etchecoin envio una nota,que transcribimos en su totalidad..

” Por medio del presente quiero explicitar mi agradecimiento al dirigente Javier Acevedo y al Diputado Provincial Jorge Ocampo por sostener las banderas de la Coalición Cívica y colaborar con la construcción de Cambiemos Rio Negro.

Cambiemos no solo está gobernando. Está enfrentando una estructura corrupta que lleva muchos años instalado en los 3 poderes del Estado. Nuestro objetivo no es electoral, nuestro objetivo es que las instituciones funcionen de forma republicana y transparente para así poder llevar a la Argentina al desarrollo de una vez por todas, porque solo así podremos terminar con los vergonzosos índices de pobreza con los que contamos.

Me alegra enormemente la consolidación de Cambiemos Rio Negro y que seamos parte de este armado, porque solo así, JUNTOS, vamos a poder llegar a ese ansiado objetivo que nos propusimos al crear Cambiemos.

Un fuerte abrazo, Maricel Etchecoin Secretaria General Coalición Cívica ARI Nacional