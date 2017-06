La jueza federal Filipuzzi ordenó la devolución de las pensiones contributivas

Viedma.- La Justicia Federal de Viedma que hizo lugar a la medida cautelar pedida mediante el amparo elaborado por el Diputado Nacional, Martín Doñate (PJ-FPV) para restituir las pensiones contributivas dadas de baja por el gobierno nacional. De esta manera Río Negro se convierte en la primera provincia en la que fue aceptado un amparo colectivo con una medida cautelar que beneficiará a todos los afectados domiciliados en la jurisdicción del Juzgado Federal de la capital rionegrina.

La jueza Mirta Filipuzzi dictaminó favorablemente la medida cautelar solicitada y resolvió “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Encuentro Solidario, La Fundación Patagoónica INAUN Salud, y los Sres. Jorge Iván Albornoz, Francisco Raúl Pérez y José Ramón Giménez contra la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y en consecuencia intimar a ésta a que restablezca respecto de estos beneficiarios y de todos aquellos afectados por la suspensión –dentro del límite territorial de jurisdicción del Juzgado a mi cargo- el pago de la pensión no contributiva otrora dejada sin efecto, sin la limitación temporal establecida en el art 5 de la ley 26854.” .

Con esta decisión cientos de rionegrinos que se habían quedado sin el pago del beneficio en los últimos meses, recuperarán el cobro de la pensión hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Entre los amparistas que se sumaron a la acción del diputado Doñate, que fue acompañado por la concejal viedmense Evelyn Rousiot se encuentran damnificados particulares (pensionados) de la ciudad de Viedma, concejales, legisladores y dos organizaciones no gubernamentales con personería jurídica provincial (la Asociación Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN Salud), por medio de las cuales se logró alcance al colectivo para la totalidad de los pensionados rionegrinos.

Río Negro se transforma así en la primera provincia que logra revertir la polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar de baja “de manera ilegal y compulsiva a miles de pensiones no contributivas a personas que sufren una discapacidad”, informó Martín Doñate quién adelantó que “en los próximos días reclamaré el urgente tratamiento de una nueva ley para garantizar la intangibilidad de las pensiones para personas con discapacidad y un nuevo marco legal para evitar esta inaceptable e inhumana decisión del gobierno macrista”

El antecedente inmediato al fallo de la jueza Filipuzzi es la resolución que, en el mismo sentido el juez Federal de General Roca Hugo Greca dictaminó para el pensionado de la ciudad de Chimpay, Miguel Bravo mediante un amparo también diseñado e interpuesto por el Diputado rionegrino.

“Es un día inolvidable para quienes levantamos las banderas de la justicia social y trabajamos todos los días para cumplir con el compromiso asumido con nuestros vecinos” señaló Doñate quien junto a la concejal de Viedma Evelyn Rousiot, dieron la buena noticia a una enorme cantidad de damnificados que esperaban ansiosos la decisión de la justicia.

“Mientras Macri y su gobiernos para ricos se dedican a pisotear derechos, a quitarnos las cunitas, a bajarnos las jubilaciones, a quitarnos las pensiones, a cerrar fuentes de trabajo, a aumentar las tarifas de la luz, gas y alimentos, y a quitarle los medicamentos del Pami a nuestro abuelos, nosotros damos la lucha en el territorio escuchando a nuestros vecinos, en el parlamento defendiendo a los rionegrinos, y en la justicia frenando esta inhumana decisión de Macri que pretende tirar a los discapacitados rionegrinos a la indigencia”, subrayó el legislador nacional.