La Secretaría de Minería aclaró los términos de la exploración de uranio que se hace en la Provincia

Viedma.- Desde la Secretaría de Minería de Río Negro explicaron que una firma de origen canadiense está realizando tareas de exploración a partir de la existencia de uranio entre el noroeste de Valcheta y el Bajo de Santa Rosa.

Se trata de la firma Minera Cielo Azul (MCA), una sociedad argentina subsidiaria de Grosso Group, empresa de exploración canadiense que trabaja en la Argentina desde hace 25 años en forma ininterrumpida.

“Es un área que tiene una extensión de unos 20 kilómetros, donde se han hecho perforaciones de unos 10 centímetros de diámetro y hasta 40 o 50 metros de profundidad”, explicó el titular de Minería, Juan Pablo Espínola.

A su vez, indicó que “el mineral que se ha encontrado tiene las características de ser diseminado-sedimentario y no por veta. Ello significa que en el caso que el proyecto avance, la extracción sería análoga a cualquier explotación de áridos ya que el mismo está en partículas entremezcladas en los suelos”.

Espínola reseñó que “las tareas exploratorias no son una novedad en la zona”. “La empresa hizo una campaña de prospección entre el 2006 y 2007 descubriendo uranio, más exploración temprana hasta 2013, interrumpiéndola por falta de resultados atractivos para su ex-socia AREVA. En esta nueva campaña, con enfoque y metodología diferente, la expectativa es muy positiva”, refirió.

También contó que al momento de reiniciarse la actividad el año pasado “visitamos el proyecto y hemos verificado las buenas prácticas de MCA para con las cuestiones ambientales, paleontológicas, humanas y comunitarias, amén del apoyo y la ayuda en las necesidades de los superficiarios y sus familias”.

El funcionario confirmó que la empresa cuenta con los derechos mineros correspondientes y han realizado el estudio de impacto ambiental. “A pesar que el lugar donde se desarrollan las tareas no se trata de un Área Natural Protegida, posee un real potencial arqueológico y paleontológico. A partir de lo cual, a requerimiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia, en la primera campaña se le dio intervención al Museo Patagónico de Ciencias Naturales, a efectos de evaluar, diseñar y monitorear un plan de manejo y cuidado”, añadió.

Para la presente campaña de exploración, consistente en relevamientos geofísicos y muestreo con perforaciones, MCA presentó un plan de trabajo y la correspondiente Declaración Jurada Ambiental, que incluye el capítulo paleontológico pertinente, aprobada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sin objeción alguna.

Cabe destacar que antes de aprobarse los derechos y las campañas, se hizo un taller informativo para los organismos provinciales competentes, que contó con la presencia del INVAP, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), sobre los aspectos inherentes a la exploración de uranio.