“La situación del sistema sanitario provincial es preocupante”

Viedma.- El diputado nacional Sergio Wisky adhirió a los reclamos de los profesionales de la Salud Pública, quienes señalaron diferencias y retrasos en el pago de las guardias médicas. Wisky también recordó que a través del tren sanitario Nación atendió la demanda de “vecinos que deberían haber podido resolver sus problemas en los hospitales de la provincia”.

El diputado nacional Sergio Wisky expresó su respaldo a los médicos de diversos hospitales de la provincia, quienes elevaron reclamos por la resolución 1839 del Ministerio de Salud de Río Negro, firmada el 30 de abril de 2015 por el ministro Fabián Zgaib, que implica desigualdad en el pago de los puntos de guardia para los profesionales de la salud.

“Esto es parte de una situación preocupante del sistema sanitario provincial, que no reconoce el esfuerzo de los profesionales que se capacitan y que dedican muchas horas a salvar vidas”, sostuvo Wisky, quien destacó “la enorme vocación de quienes se aguantan estas inequidades, cobrar las guardias con tres meses de atraso o que el concepto de antigüedad sea un chiste y así y todo en muchos casos vienen de otras partes del país para cuidar a los rionegrinos”.

“Conozco muy de adentro el sistema sanitario público porque trabajé toda mi vida en él y se que el profesional debería ser cuidado más, porque hoy hay un sistema expulsivo que promueve la migración a otra provincia o al sistema privado”, señaló Wisky quien planteó que “hay que cuidar el sistema público de la provincia y así cuidar a los rionegrinos”. “En este caso, el ministro solamente tendría que cambiar una resolución que si bien se basa en algo que estaba pensado para el contexto de 2010, ante las circunstancias actuales él puede arreglar simplemente con su firma”, planteó.

Sin embargo, Wisky señaló que “hay otras cosas que son más de fondo”. “Cuando hace un par de semanas estuvo el tren sanitario de Nación quedó al desnudo la realidad del sistema sanitario provincial. A través de este despliegue de un operativo nacional, que quizás no sea lo óptimo pero que al menos en este caso sirvió para dar soluciones, atendimos y dimos a miles de vecinos la respuesta que no pudieron encontrar en los hospitales de la provincia”, planteó en este sentido.