La UCR de Jacobacci denuncio a Weretilneck por uso electoral de recursos públicos

Ingeniero Jacobacci.- El Comité UCR Seccional Ing. Jacobacci repudia el accionar del Gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, realizado el pasado domingo en la localidad, porque “ningunea” la institucionalidad del Municipio al no convocarlo a los actos realizados en la entrega de aportes a vecinos de la localidad

La entrega de aportes y tarjetas de asistencia social se convirtió en PROSELITISMO, no es la primera vez que ocurre, y venimos observando con impotencia y dolor, el desmesurado despilfarro de los fondos públicos de nuestra población, como parte de la campaña electoral ahora con vistas a las PASO del próximo 13 de Agosto.

Los rionegrinos, pero principalmente los jacobacinos y los vecinos de la zona rural, no podemos naturalizar esta forma de gestión con los fondos públicos y por otro lado, la ausencia de respuestas concretas a derechos básicos como ciudadanos nos merecemos , como el recorte del 50% de los fondos para el Plan Calor y que una legisladora reparta bolsas de leña y gas; el IPROSS cortado a prestaciones médicas; Programas Sociales y de contención que no son financiados como corresponde; suspensión de clases en escuelas de la zona rural por falta de provisión de gas, una necesidad elemental para funcionar y garantizar educación, para esto no hay plata, pero si hay recursos para el merchandising partidario.

En estos casos dista mucho “el decir con el hacer”, cuando expresan que no quieren la grieta en nuestra sociedad rionegrina y se evidencia el funcionamiento del Centro administrativo local y la reiterada actitud de ignorar la envestidura del Ejecutivo municipal y a las diferentes áreas del municipio, para canalizar acciones gubernamentales que garantizan equidad e igualdad social.

Los aportes de todos son otorgados con un claro destino clientelista, abusando de la necesidad y urgencia de los que menos tienen, utilizar los recursos del Estado con el afán de convencer y ganar seguidores o partidarios para un partido político, en este caso Juntos Somos Rio Negro, es ATENTAR contra la DEMOCRACIA y los DERECHOS de todos los ciudadanos.-