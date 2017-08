Las PASO en Río Negro: Contundente triunfo del FpV

Viedma. Escrutados casi el 100% de los votos de las elecciones PASO de ayer, el Frente para la Victoria encabezado por María Emilia Soria se alzo con el triunfo, en una elección en la cual sorprendió la perfomance del oficialista Juntos Somos Río Negro. Por su parte Cambiemos, obtuvo el segundo lugar relegando al partido del Gobernador al tercer puesto. Odarda cuarta.

La jornada electoral, se desarrollo con total normalidad tanto durante el dia como luego mientras se desarrollo el escrutinio que con casi la totalidad de las mesas contadas arrojo un claro triunfo de María Emilia Soria, del Frente para la Victoria, secundada por Lorena Matzen de Cambiemos, que relgo al tercer puesto a Fabian Gatti candidato de Juntos Somos Río Negro que por primera vez presento candidatos a Diputados Nacionales constituyendo el estreno electoral de la fuerza.

Maria Emilia Soria opino sobre el resultado, ademas de agradecer a sus votantes dijo que “el triunfo fue contundente y fue un castigo al gobierno provincial, que quedo cuarto en algunos lugares, como en Bariloche”, tambien denuncio “la compra de voluntades, tal como sucedio en Bariloche” critico que “JSRN no respeto la veda electoral, insulto la inteligencia de los rionegrinos”. En un dialogo radial se refirió al voto de Viedma, donde se alzo con el triunfo y dijo que “fue un voto de confianza, en una elección en la que se jugaron muchas cosas, como el empleo publico, ademas del rechazo a la instalación de la central nuclear”.

El Gobernador Alberto Weretilneck, fe la única voz del oficialismo provincial en salir a dar su opinión del mal resultado de su lista encabezada por Fabian Gatti. Weretilneck, dijo que ” No logramos que el pueblo vote pensando en la provincia, se voto por la cuestión nacional” “debemos seguir trabajando, mañana lunes tengo que seguir garantizando la salud, educación y la seguridad en la provincia y luego analizaremos los resultados nacionales, municipales y provinciales, para construir una propuesta de cara a octubre corrigiendo lo que hicimos mal”. Destaco lel trabajo de la campaña y a su lista al reconocer “que logramos este resultado en 30 días” Luego recurrió a la frase mas escuchada en el día de ayer “el pueblo habló y somos respetuosos”. Dijo que el resultado “estaba dentro de las hipotesis, pero no lo esperaba”. “Tenemos que seguir trabajando y no hay que dramatizar”.

En tanto, la gran sorpresa de esta eleccion, fe la perfomance de Cambiemos que se ubico en segundo lugar, si bien lejos de Soria, pero ocupando un lugar espectante de cara a las elecciones Octubre, Lorena Matzen la candidata a Diputada nacional dijo que “la campaña fue muy austera y agradezco a aquellos que se sintieron Lorena en el dia de ayer y acompañaron con el voto”, destaco el trabajo militante “hablamos con cada vecino. La gente nos premio, pero no nos ponemos ningun traje, tenemos que ponernos el overol y seguir trabajando para octubre”. “Nuestra lista tenia que instalarse y lo logramos” y finalizo cestionando la utilizacion de recursos publicos en la campaña y destacando la voluntad expresada en las urnas “No hay recursos con que se pueda comprar la voluntad, la gente es libre cuando vota”.

Magdalena Odarda realizo una eleeccion muy por debajo de sus expectativas y aunque reconocio los resultados auspiciosos en la costa atlantica, donde ocupo el segundo lugar, igual que en Bariloche, solo tuvo palabras de elogio a la militancia joven que la acompaño y en una campaña en la que “fuimos solos contra los gobiernos nacional y provincial”

En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, lista que encabezo el docente Aurelio Vazquez se quedo con el quinto puesto con casi el 4% de los votos y el Frente Izquierda al Socialismo y el Partido Socialista con un 2,11% y el 1,75% respectivamente superando el piso que les permite competir en octubre.