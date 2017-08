Legisladores del FpV quieren fuera del Poder Judicial a la jueza Sonia Martín

Viedma.- los Legisladores del FpV Carina Pita, Marcelo Mango y Nicolás Rochas, denunciaron hoy ante el Consejo de la Magistratura a la Jueza Sonia Martín, por mal desempeño de su función al dictar la falta de mérito al ex legislador Rubén López acusado por el abuso sexual de una joven de Cipolletti.

En el escrito presentado en Viedma, los Diputados Provinciales solicitan al organismo que se investigue la conducta de la magistrada, por considerarla indigna del cargo que ocupa. Al tiempo que calificaron de “pésima a la sentencia que dictó a López y que desconoce los principios de la perspectiva de género en el marco del Poder Judicial”.

Al respecto Carina pita sostuvo que “la ausencia de las perspectivas de género en la determinación de la doctora Sonia Martín, no solamente desatiende protocolos internacionales y leyes nacionales, también causa un doble perjuicio a la mujer en situación de violencia, afirma el descreimiento en el acceso a la justicia y reinstaura el modelo machista que soporta la violencia y el abuso hacía mujeres y niñas” y agregó “semejante irresponsabilidad debe ser como mínimo investigada”.

Por su parte el Legislador Nicolás Rochas expresó “esta es la típica justicia al servicio de Weretilneck, la pésima Justicia que lo único que hace es amparar corruptos y permitir que la impunidad reine en la provincia”

Finalmente el Legislador Marcelo Mango indicó “en situaciones de desigualdad, de asimetría, de abuso hay que hacer justicia y proteger urgentemente a las víctimas” y advirtió “la jueza no lo hizo, se puso del lado de los poderosos y le garantizó impunidad a los abusadores”.