Legislatura: Río Negro adhirió a la Ley de ART. También se aprobó la incorporación de un representante de la policia al IProSS

Viedma.- En la sesión del día de la fecha, la Legislatura sancionó por mayoría la ley remitida por el Poder Ejecutivo por la que la Provincia adhirió a la norma nacional de Riesgos del Trabajo, aunque con un texto “a la rionegrina” superador “que garantiza el resguardo legal de los trabajadores y evita que puedan cercenarse sus derechos en esta materia”, al tiempo que “se acelerarán las causas judiciales por enfermedades profesionales o accidentes laborales que iniciaren”, según se sostuvo en Cámara.

La defensa de la iniciativa en Cámara estuvo a cargo del legislador Adrián Casadei (JSRN) quién definió los aspectos generales de la ley y las ventajas del texto acordado en las comisiones de esta Legislatura, por sobre el original promulgado por el gobierno nacional.

El miembro informante definió el concepto de accidente de trabajo como “todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en ocasión del trabajo o durante el trayecto del trabajador entre el domicilio del trabajador y el lugar de su trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas a su trabajo”.

Luego enumeró los objetivos fundamentales de la norma en debate “que tiene el propósito de disminuir la siniestralidad laboral a través de la reducción de los riesgos del trabajo y con ello las legitiosidades, repara los daños producidos por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, la rehabilitación del trabajador y promueve su recalificación cuando sea necesario”.

Incorporan un representante de la Policía a la Junta de Administración del Ipross

La Legislatura rionegrina aprobó hoy la iniciativa del Ejecutivo provincial que modifica la actual composición de la Junta de Administración del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).

De esta manera, se incorpora un cuarto vocal del sector gubernamental, que representará a los integrantes, activos y pasivos, de la Fuerza policial, y que será designado por la Plana Mayor Policial.

Marta Milesi (JSRN) explicó que esta ley ya tiene 25 años y que en este período hubo un gran crecimiento demográfico en la Provincia. En este sentido, resaltó que con la incorporación del representante de la policía, se amplía la base de sustentación de los trabajadores.

Respecto al cuestionamiento que se realizó en comisiones respecto a que el vocal debería ser un representante pasivo, explicó que “no es así en el resto de los representantes”. Asimismo, tendrá los mismos beneficios respecto a la licencia para cumplir con las nuevas obligaciones.

Asimismo, señaló que se modificó el mecanismo de selección inicial y en vez de ser elegido por el Jefe de la Policía únicamente, se planteó que sea toda la plana mayor para que tenga un grado de legitimación mayor, que está integrada por los 12 oficiales de mayor jerarquía en la Provincia.

Los bloques del Frente para la Victoria y la Alianza Frente Progresista solicitaron una moción para que el proyecto vuelva a comisiones y se pueda aprobar de forma consensuada. Sin embargo, no logró la mayoría.

Nicolás Rochás (FPV) explicó que si bien comparten la esencia de la iniciativa respecto a la necesidad de que estos trabajadores tengan mayor representatividad en la obra social, no pueden acompañarla porque consideran que el vocal no representaría a los trabajadores de la policía, sino que sería otra banca del Ejecutivo.

De la misma manera, Daniela Agostino (AFPIR) señaló que “todos estamos de acuerdo en que la policía debe tener representación en la Junta de Administración de la obra social, pero nos genera dudas el mecanismo”.

Por su parte, Mario Sabatella (FNyP) adelantó su voto negativo al argumentar que “no es una representación genuina”, porque este vocal estará elegido por la plana mayor de la Policía, quienes “representan al poder político”.

Soraya Yauhar (UCR), manifestó su acompañamiento al proyecto, reclamando que se ponga en funcionamiento la comisión legislativa de seguimiento del IPROSS, “un espacio que va a ayudar a fortalecer las políticas públicas de salud y los intereses de los afiliados de toda la administración pública provincial”.

En este sentido, consideró que si bien la iniciativa genera desconfianza en algunos gremios y se teme de la independencia del representante, “lo ideal suele alejarse por ser enemigo de lo posible”.