Ley de Transparencia Frutícola: prorrogan hasta el 19 de mayo el registro de contratos

Viedma.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) anunció que se prorrogó hasta el viernes 19 de mayo el plazo para registrar los contratos o declaraciones juradas, en el marco de la ley Nº 3611 de Transparencia del Negocio Frutícola.

En el caso de los productores primarios que no hayan logrado formalizar un contrato de compra venta de fruta o, a aquellos que habiéndolos formalizado no se ajustan a la normativa vigente, podrán igualmente adherirse a la norma mediante declaración jurada y obtener así los beneficios que la Ley otorga.

Esta herramienta es una política pública del Gobierno Provincial en apoyo al sector frutícola, que permite, además, el acceso al procedimiento de mediación en caso de conflicto en la venta para conciliar los intereses de las partes. Si no hay acuerdo, la suscripción a la Ley permite iniciar procedimiento judicial litigando sin gastos, entre otras prerrogativas.

Para consultas dirigirse al Área de Transparencia Frutícola de la Secretaria de Fruticultura de la Provincia llamando a los siguientes teléfonos 02941-453532/452439 Interno 118 o, concurrir a las oficinas directamente ubicadas en la ruta Nacional 22 Km. 1200 de Allen.