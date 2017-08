Los giros por coparticipación federal aumentaron casi un 40% en el primer semestre

Viedma.- El diputado nacional Sergio Wisky informó que las transferencias nacionales a Río Negro en carácter de coparticipación se incrementaron un 38,9% durante el primer semestre en comparación con igual período de 2016, situándose por encima de la inflación anualizada. “Siete de cada diez pesos de los que dispone Río Negro vienen de Nación”, señaló Wisky.

Durante el primer semestre de este año los giros del Estado Nacional en carácter de coparticipación se incrementaron por encima de los ingresos de la provincia de Río Negro, comparados con igual período del año anterior.

Así lo hizo saber el diputado nacional Sergio Wisky, quien explicó que “los giros por coparticipación crecieron un 38,9 por ciento, o sea un 20 por ciento más que el aumento general del 32,1 por ciento que tuvieron los ingresos totales de la provincia”. En términos absolutos, señaló Wisky, se transfirieron 5.600 millones de pesos durante los primeros seis meses de este año, contra 4.000 millones de los primeros seis meses de 2016.

“Este incremento en los giros de Nación no sólo está por encima de la inflación, sino que también muestra una creciente participación de los ingresos federales por encima de los provinciales”, detalló Wisky, graficando que “siete de cada diez pesos que entran a la provincia son de Nación”.

El legislador nacional señaló que “queda demostrado el compromiso de la gestión de Mauricio Macri con Río Negro, no sólo por este aumento en la transferencia de recursos sino también por la ejecución de obras esenciales que la provincia no podría encarar, como son las rutas 22 y 23, el saneamiento del Nahuel Huapi, el plan cloacal de Choele Choel, la potenciación del sistema de agua potable de Cipolletti, la terminación del Gasoducto Cordillerano y muchas obras más”.

Asimismo, consideró que “la preocupación expresadas por algunos funcionarios en campaña, debería orientarse a otro lado. Nación aumentó la coparticipación por casi el doble que la inflación anualizada, lo que da un muy buen perfil de financiamiento”.