Los números de la provincia anticipan un resultado negativo de casi 2 mil millones de pesos para este año

José Luis González NTI.- Mientras el análisis de los resultados electorales, acapara la atención de la dirigencia política en general, en el gobierno además de poner la lupa sobre porcentajes, cantidad de votos por localidad, proyecciones y predicciones, para lo cual el Gobernador convoco a funcionarios, legisladores, Intendentes, Concejales y a la dirigencia de Juntos. También, por lo menos en los mas altos niveles, la mirada sobre los números de la economía provincial preocupan tanto o mas que los electorales. Van de la mano. Una buena administración, a veces, no es sufciente para ganar elecciones, lo que no se discute que si es necesaria ya que es percibida en el día a día de los ciudadanos.

En el caso de las cuentas públicas, los números muestran un panorama preocupante. Con un contexto de importante aumento de los ingresos de origen nacional y provinciales con respecto al año anterior. Aquellos crecieron un 36, 66%, de acuerdo a las proyecciones para el año en curso el monto, o cual significa 17.495 millones de pesos. Mientras los ingresos de origen provincial, esto es Ingresos Brutos, sellos, automotores, entre otros, también evidenciaron un incremento de un 32, 87%, lo que en pesos es 7.588 millones, que sumados a los ingresos nacionales, por el mismo concepto da un aumento muy por encina de la inflación, llegando al 35,49%.

Donde se observa una merma constante es en ingreso de fondos provenientes de las regalías hidrocarburiferas, donde se evidencia un decrecimiento, en términos reales. Ya se gasto el bono por la recontractualización hidrocarburifera y no se ven reflejadas nuevas inversiones.

En tanto se observa una desaceleración de los gastos corrientes, aunque aún están por encima de la inflación interanual que ronda el 24% . En este ítem el mayor peso es la masa salarial que proyectada supera los 22.000 millones de pesos, para el resto del año cuando no se abrió todavía la segunda instancia de negociación salarial tal como se acordó con los gremios estatales. Por ejemplo la Unter ya acordó en la última reunión paritaria analizar un posible incremento salarial a partir del 12 de septiembre, cuando se vuelvan a reunir con autoridades del Ministerio de Educación. Por otra parte el clima político producto del resltado de las PASO, el gobernó quedo tercero, seguramente operara como caldo de cultivo de planteos mas duros, de posiciones mas extremas.

Por su parte en lo que tiene que ver con los gastos de capital se destaca el incremento de un 100% en construcciones, en relación al año pasado, en tanto se evidencia una reducción de mas del 50% en maquinarias y equipos.

Preocupan estos números. Desde el Ministerio de Haciendan proyectan un resultado negativo del orden de los 1.829 millones de pesos, esto es equivalente a una masa salarial mas aguinaldo. El costo de la deuda también es preocupante, los intereses pagados crecieron, en la comparación interanual, mas del 100%. Hablamos de deudas con proveedores, el banco Patagonia y las Letes.

EL gobierno, alerta de esta situación reacciono, concentrando en manos del secretario de presupuesto un análisis de los distintos bonificaciones, que a través de distintos fondos estímulos, en general para trabajadores de organismos que recaudan, Ipross, IPPV, la agencia de recaudación tributaria, por ejemplo, se otorgan mensualmente. El Secretario de Hacienda Eduardo Bacci sera el responsable de la evaluación de la pertinencia de estas bonificaciones, como de otros ítems que componen los ingresos de los trabajadores públicos, con el fin de racionalizar los mismos. Esta concentración, saca de la responsabilidad al consejo de la Función Publica.