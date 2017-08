Lotería lanza el Patagonia Telebingo, un juego propio desarrollado por Río Negro y Neuquén

Viedma.- La presentación se realizará hoy a las 18 en la Sede Central del organismo, ubicado en Avenida 25 de Mayo y Sarmiento.

El juego está pensado para ser compartido en familia y ser jugado en la sobremesa los días domingo, mirando el Programa de Televisión que se emitirá a las 14 por Canal 10, Canal 6 de Bariloche y Canal 7 de Neuquén. También se podrá ver el sorteo a través de streaming online en la aplicación de Canal 10 y por los canales de youtube.

El primer sorteo del Patagonia Telebingo está pautado para el domingo 27 de agosto, y a partir de hoy está habilitada la venta en todas las Agencias Oficiales de Río Negro y Neuquén. Además hasta el sábado 26 de agosto a las 21 se podrán adquirir los billetes de Patagonia Telebingo en promoción de 2×1, es decir dos billetes por $50 que es el valor del cupón.

Las provincias de Río Negro y Neuquén concibieron este proyecto en conjunto y dedicaron grandes esfuerzos para relanzar el juego con un programa de premios que duplica los premios del TeleBingo actual: en la primera ronda la línea dará un premio de $20.000 y el bingo de $50.000. En la segunda ronda la línea es de $40.000 y el bingo de $100.000. Además se sortea un pozo acumulado al número de billete que se acrecenta semana a semana.

El apostador que no haya obtenido ningún premio tendrá dos posibilidades extra. Está el “Recupero de Cartón”, es decir se sortea un número del 0 al 9, y si este coincide con el último dígito del número del billete, se obtiene un nuevo cartón. También se hará una vez por mes el sorteo de cupones no ganadores que da a los apostadores una nueva oportunidad de participar por premios con los billetes comprados el mes anterior que no obtuvieron premio.

Este producto fue desarrollado íntegramente entre Lotería de Río Negro y La Neuquina y se le dará el impulso para que se convierta en uno de sus juegos más fuertes. Se trabajó en una renovada imagen del juego moderna y llamativa. Se armó el programa de Televisión con Canal 10, con un equipo local, operado y fiscalizado por personal de nuestras loterías. Asimismo, el sistema del sorteo también fue desarrollado localmente por la empresa Tecnoacción especialmente para el Patagonia Telebingo