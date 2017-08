Martín Soria destacó el triunfo del domingo y dijo que es inevitable hablar del 2019

Viedma.- Ayer, a 24 horas de la elección el Intendente de General Roca y presidente del Partido Justicialista, en el programa “La Batidora” que conduce el periodista Mario Abel, hizo un análisis del triunfo de su hermana la Diputada Nacional María Emilia Soria, que se alzó con el triunfo.“Hicimos una muy buena elección, contundente, en toda la provincia. Tienen que ver con una coherencia ,que mantenemos.”

“Hace 5 años que digo que el rumbo de Weretilneck no tiene nada que ver con lo que iba a hacer Carlos Soria, con sus objetivos y sueños. Weretilneck se asocio con lo peor de la UCR y lo peor del peronismo. A eso se le suma el gobierno de Macri, cuyas políticas económicas que en Río Negro han tenido un impacto terrible”, puso como ejemplo “la cantidad de galpones de empaque que cerraron y despidieron trabajadores es muy grande.”

“En esta elección habían dos opciones para elegir, o le prestabas atención a la TV o a la heladera. Esta ultima no miente cuando esta vacía. Los rionegrinos teníamos que defendernos del gobiernos nacional y de su socio Weretilneck”.

Luego dijo que “el gobernador le toma el pelo a los rionegrinos cuando dice que la elección salio así porque se nacionalizo, eso y decir que no saben votar es lo mismo. Si a esto le sumas la campaña que hizo queriendo plebiscitar su gestión y lo único que hizo es el plan Castello con el cual buscaba un megaendeudamiento que nadie se lo dio y a eso se le suma la central atómica.”

“Ningun rionegrino tiene puesta la camiseta de este gobernador. Cuando habla de un mismo sentimiento, no es así hoy los ronegrinos sienten hambre, no hay trabajo, hay angustia cuando llegan las facturas de la luz, del gas. Los rionegrinos le dijeron no.

“Sabia que en esta eleccion teniamos que sumar a todos las agrupaciones y frentes que defienden a los rionegrinos de Macri y de Weretilneck, refiriendose a Nuevo encuentro, Kolina, La Campora. En otras provincias donde no se tuvo la misma vision no tuvieron los mismos resultados, incluso en provincia de Buenos Aires”. Criticando a la estrategia de Cristina Fernandez de Kirchner, que se salio del Frente para la Victoria y fue sola.

Con respecto a la lista del Frente para la Victoria destaco la renovación que la misma implica y como fue armada, teniendo en cuenta las distintas regiones de la provincia. Maria Emila Soria del Alto Valle, Ramón Chiocconi concejal de Bariloche, al igual que Sebastian Altamiranda en Choele Choel y Ayelen Sposito en San Antonio Oeste.

Comparo a la elección del domingo con el triunfo de su padre en el 2009, cuando Albrieu le gano a Castañon como Diputado Nacional y dijo, “es inevitable hablar del 2019 si sigo haciendo las cosas bien… serán seguramente los rionegrinos quienes se vuelvan a contagiar con la ilusión, con la que los pudo contagiar mi viejo de dar vuelta esta provincia y ponerla a andar de una vez por todas.”