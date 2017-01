Martínez:”miles pierden el empleo y al gobierno provincial y nacional no se les cae una idea”

Viedma.- El legislador Raúl Martínez (FpV) estimó que “las reacciones por parte de las autoridades gubernamentales frente al riesgo de pérdida de fuentes de trabajo por parte de alguna actividad productiva, suelen ser rápidas. Tan rápidas como lamentables”.

El parlamentario recordó que “cuando a fines del año 2015 comienza a paralizarse la obra pública, fundamentalmente los planes habitacionales como consecuencia del recambio de gobierno – con amenazas de investigación mediante- desde el gobierno se instrumentaron subsidios y pasantías o becas para contener la cuestión alimentaria de miles de personas afectadas por la pérdida de empleos por montos absolutamente insuficientes y denigrantes”.

“Mientras tanto la “rápida” gestión de las autoridades nacionales y provinciales para reactivar las obras demoró un año para recuperar sólo el 20 % de los empleos perdidos”, rememoró.

Martínez indicó que “cuando se despidieron cientos de trabajadores de la fruta, la reacción no se hizo esperar y rápidamente los funcionarios salieron a advertir a los empresarios que les exigirían el pago de la totalidad de las indemnizaciones”.

“O sea, la gestión no se orientó a la búsqueda de alternativas que mantuvieran las fuentes de trabajo, se limitaron a recordarles a los empresarios que debían cumplir con la ley”, sintetizó el parlamentario.

“Ahora llega el turno de los trabajadores mineros de Sierra Grande, también en este caso las autoridades competentes reaccionaron rápido, le recordaron a la empresa MCC que deberían pagar el 100 % de las indemnizaciones y desde el gobierno nacional comprometieron algunas migajas para contener a las familias de los trabajadores y además, instrumentar una suerte de capacitación en construcción en seco para que los mineros se olviden del hierro y pasen a competir con los trabajadores de la construcción por fuentes de trabajo que no existen”, explicó.

“Eso sí, el señor Secretario de Trabajo se puso a disposición del gremio minero (¿?)”, ironizó el legislador.

“Me pregunto en este lamentable escenario de destrucción de la actividad económica y productiva en nuestra provincia, cuánto falta para que Alpat Alcalis de la Patagonia comience a suspender y/o despedir trabajadores por falta e insumos u otras razones “ajenas” a la voluntad de la empresa?”, dijo Martínez.

Para el diputado justicialista “es lamentable la inacción de los funcionarios de estos gobiernos tanto provincial como nacional. Miles y miles de trabajadores pierden sus empleos y no se les mueve un pelo, no se les cae una idea”.