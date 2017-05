Matias Rulli: “apoyo inmenso a juntos Somos Río Negro y al gobierno provincial”

Ingeniero Jacobacci.- Rulli destacó el triunfo de Juntos Somos Río Negro en Maquinchao y Jacobacci y felicitó a los candidatos del oficialismo, de quienes expresó que “fueron los que mejores ideas les presentaron a la gente”.

Apuntó que “esencialmente fue un triunfo de la Democracia porque las dos elecciones se llevaron a cabo con normalidad y cordialidad. Ganó una propuesta que es superadora y eso los vecinos lo supieron diferenciar; es una propuesta integral que no solo tiene como ejes el desarrollo respectivo de Jacobacci y Maquinchao, sino que además las tiene como protagonistas de la integración regional y provincial con un gobierno que ha sabido darles un lugar importante en el contexto rionegrino por aquella premisa del gobernador Weretilneck de que ‘en Río Negro no hay localidades más importantes que otras’, que es una realidad a partir de una presencia fuerte del Estado tanto en obras como en acompañamiento del más diverso, como la llegada del gas a los domicilios o de la Internet, que se ha convertido en un servicio también básico”.

El secretario General de la Gobernación y vocal de Juntos Somos Río Negro, también sostuvo que “la Región Sur es una premisa para este Gobierno, que lo ha demostrado con diferentes obras de envergadura y con un apoyo incondicional más allá de las cuestiones partidarias. Ese proceso de cambio se observa en todas las localidades de esa región y del resto de la Provincia y seguramente se profundizará a partir del desarrollo que proponemos con el Plan Castello”.

Finalmente, destacó que “este fue un apoyo inmenso no solo a Juntos Somos Río Negro, sino al Gobierno Provincial que ha estado presente de un modo tangible tanto para los vecinos de Maquinchao como para los de Jacobacci y de toda nuestra Región Sur. Esa presencia que se traduce en obras, en mejores servicios y en un acompañamiento social integral fue visto por la gente que le dio un nuevo apoyo para continuar con este proyecto de integración y crecimiento”.