Matias Rulli: “El relato de Cambiemos sobre la institucionalidad y la república se cae con las amenazas a la provincia”

Viedma.- Una voz mas del gobierno, salio en defensa del Gobernador y con fuertes criticas a Cambiemos, se metió de lleno en el debate post nuclear, luego de que Weretilneck descartar cualquier posibilidad de que se construya la central en la provincia. Matias Rulli, efectuó declaraciones.

El Secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, señaló que “las declaraciones del diputado nacional Wisky, más la de algunos dirigentes de Cambiemos, hablan más de Cambiemos que de esos dirigentes, porque fueron enviados como emisarios. Frente a una decisión basada en las expresiones populares que se dieron a través de diferentes medios, redes sociales, escuelas, instituciones, el gobernador Weretilneck decidió rechazar la instalación de la Planta Nuclear en nuestra provincia, en una clara recepción de los diferentes mensajes y haciendo uso de nuestra autonomía provincial. La democracia es más que ir a votar regularmente, es saber interpretar la voluntad del pueblo”.

Rulli salió así al cruce de las declaraciones de dirigentes de Cambiemos que amenazaron con represalias a la provincia de Río Negro por parte del gobierno nacional luego que se conociera la decisión del gobernador Weretilneck de no autorizar la construcción de una Planta de Energía Nuclear en nuestra provincia.

“Sin dudas Cambiemos, con estas amenazas, con esta falta de respeto a la autonomía provincial, tiene una mirada de una democracia restringida, donde las expresiones populares no importan o la decisión de un gobernador electo por el pueblo debe ser atropellada. Cambiemos pretende instalar un relato sobre la institucionalidad, sobre nuevas prácticas políticas, que en los hechos no lo demuestran, amenazando con discriminar a nuestra provincia por la decisión que tomó el gobernador Weretilneck”.

“Estos dirigentes de Cambiemos debieran leer más a Raúl Alfonsín que enseñaba, con esa pasión por la democracia, que el dialogo político, el diálogo entre representantes y representados, no es la sumatoria de monólogos, sino que presupone una actitud creadora, de una verdadera corresponsalía entre unos y otros, dejando atrás la soberbia, y se preguntaba “¿Para qué escucharíamos si no estuviéramos dispuestos a rectificar conductas?”.

“El gobierno que conduce Weretilneck está siempre abierto al diálogo, a escuchar a cada uno y cada una, con humildad y siempre defendiendo los intereses de los rionegrinos y rionegrinas, con esta consigna fue que el gobernador tomó la decisión de no autorizar la construcción de la Usina Nuclear. Con la ética de los hombres y mujeres de la democracia que sabemos que debemos mirar hacia adelante, al futuro, no generando más tensiones, sino pensando en la búsqueda de consensos siempre partiendo desde los disensos”.

“No son buenas las amenazas, no es bueno que Cambiemos salga a extorsionar al gobierno provincial con declaraciones que apuntan a discriminar a nuestra provincia por un decisión que está en el marco de nuestra autonomía provincial”, finalizó Rulli.