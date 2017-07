Matzen: “Nuestro gobierno hace las obras que otros solamente anuncian”

Viedma.- La precandidata a diputada nacional por Cambiemos Río Negro, Lorena Matzen, destacó “las fuertes inversiones que está haciendo la gestión de Mauricio Macri en Río Negro”. Puso como ejemplo la terminación del Gasoducto Cordillerano, “que es indispensable para que las conexiones domiciliarias que anunció el gobernador sean posibles”, la conclusión de las rutas 22 y 23 y la fuerte inversión en agua potable y cloacas.

Durante una recorrida por la Región Sur la precandidata a diputada nacional de Cambiemos Río Negro, Lorena Matzen, destacó las fuertes inversiones en materia de obra pública que está ejecutando el Estado Nacional. “Nuestro gobierno hace las obras que otros solamente anuncian”, señaló Matzen.

En este sentido, remarcó que “la excelente noticia que dio el gobernador hace unos días, que va a significar gas para miles de hogares, es solamente posible porque la gestión de Mauricio Macri tomó la decisión de terminar una obra largamente prometida como es el Gasoducto Cordillerano”. “Sin obras como esta, que tienen una magnitud que hace necesaria la inversión nacional, no serían posibles otras obras”, remarcó la precandidata de Cambiemos.

Matzen también señaló que “durante esta recorrida por la Región Sur pudimos constatar el buen grado de avance de la Ruta 23, así como en el Alto Valle está construyéndose la 22”. Consideró que “es otro claro ejemplo de las obras prometidas, anunciadas y en algunos casos hasta pagadas y sin terminar que nos encontramos y que estamos haciendo realidad”.

Asimismo, valoró “la fuerte inversión que estamos haciendo en obras que quizás no sean tan visibles pero que son importantísimas para darle dignidad a los rionegrinos”, al referirse a “la inédita ejecución de obras de agua potable y cloacas”.

“Obras como el saneamiento del Nahuel Huapi, los planes cloacales de Allen, Catriel, Roca, Choele y Bolsón no sólo mejoran la calidad de vida de los vecinos sino que sirven para dejar de contaminar el ambiente”, resaltó.

“Estamos haciendo obras que nadie hizo en las últimas décadas, obras que llegaron para quedarse y que no son de un gobierno, sino de la gente”, concluyó.