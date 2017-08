Matzen: “Nuestro gobierno pone la cara y no se esconde ante los problemas de la fruticultura”

General Roca.- La candidata a diputada nacional por Cambiemos, Lorena Matzen, valoró positivamente el encuentro de la mesa multisectorial de la pera y la manzana llevada a cabo en Roca con la presencia de funcionarios de Agroindustria, Producción y Trabajo. “Hay una enorme diferencia con lo que hizo Cristina cuando vino a Roca y los Soria blindaron la ciudad para que no se juntara con los productores”, recordó.

Lorena Matzen, candidata a diputada nacional por Cambiemos, consideró “muy positiva y muestra de que nuestro gobierno pone la cara” a la reunión de la mesa multisectorial de la pera y la manzana llevada a cabo ayer en General Roca, donde funcionarios de los ministerios nacionales de Agroindustria, Producción y Trabajo plantearon diversas líneas de acción ante representantes de toda la cadena frutícola.

Matzen recordó que “asumimos un compromiso con lo más urgente y ya se está implementando el apoyo para la poda y las tareas sanitarias y el Senado aprobó las modificaciones para hacer más eficaz la emergencia”, a la vez que planteó que “esta mesa multisectorial avanzó en cuestiones más de fondo que hacen a la solución estructural”.

“Hay un compromiso que empieza por el presidente Macri, que recibió a los productores, y que sigue con cada uno de los integrantes de su equipo. Por eso los funcionarios vinieron a Roca, adonde están los problemas, para escuchar de primera mano a la gente”, señaló, remarcando que “nosotros no nos escondemos”.

La candidata del oficialismo planteó que “esto representa una enorme diferencia con lo que hizo Cristina cuando vino a Roca y los Soria blindaron la ciudad para que no se juntara con los productores”. “En definitiva, estas son las opciones que están en juego en las próximas elecciones: volver a la soberbia de quienes esconden los problemas, esconden la cabeza y cacarean para la tribuna, o ponerse a trabajar en serio para un cambio”.