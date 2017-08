Mujeres radicales se mostraron triunfadoras con el resultado de Matzen

Viedma.- “El triunfo de Lorena Matzen nos provoca una gran alegría, sin duda y asumimos que fue un laborioso trabajo de muchos, pero muy especialmente de muchas mujeres que se fueron sumando. Mujeres comunes, sencillas que nunca leemos nuestros nombres en los medios, que tenemos limitados los horarios porque la cría, a la hora de comer, parece siempre inclinada a decir mamá antes que papá”

“Nos detenemos cuando hace falta, porque no competimos. Preferimos cooperar. Escuchamos siempre. Escuchamos a todos. Sabemos de diferencias. No nos importan porque por sobre ellas aparecen los parecidos, las comuniones. Y nos aseguramos de apoyarnos en ellas. Construimos. Alentamos. Acompañamos. Hacemos un culto de la solidaridad. Y cuando la tormenta arrecia, ahí estamos con un paraguas o un té. No nacimos sentenciadas a ser lo que somos, elegimos ser de este modo”

“Ha sido un largo camino y estamos resueltas a seguir andando porque no es casual que Lorena, como otras mujeres, de la fuerza que sea, representamos esa profunda voluntad de ordenar, reparar, cuidar, estimular, alentar, abrigar y muchas veces conducir, que no es mandar, es simplemente encabezar la fila. El voto a Lorena quizás pueda traducirse como el voto de la memoria genética, el voto más íntimo, el voto para empezar a sanar”

“Este grupo de mujeres rionegrinas, radicales en Cambiemos, celebra el acompañamiento en las urnas y se compromete a honrar este compromiso con una mirada en el futuro y los pies muy plantados en la tierra”