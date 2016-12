Nación aporta $24 millones para obras de pavimentación en Viedma

Viedma.- El intendente José Luis Foulkes recibió la no objeción técnica por parte del Ministerio del Interior y el municipio podrá avanzar con la licitación.

El Gobierno Nacional otorgó a la Municipalidad de Viedma la no objeción técnica para un proyecto de pavimentación por 23,8 millones de pesos. De esta manera, el municipio podrá avanzar con la licitación de las obras que serán financiadas con fondos nacionales.

Acompañado por el coordinador del Ministerio del Interior para Río Negro, Juan Martín, el intendente José Luis Foulkes se notificó hoy de la resolución que habilita el financiamiento y suscribió los acuerdos pertinentes con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. Según sus condiciones, las obras deberán ejecutarse en un plazo de seis meses a partir de su adjudicación.

Foulkes valoró el “acompañamiento concreto” de la gestión del Presidente Mauricio Macri y señaló que “además de este plan de pavimento hay una serie de obras que se están financiando desde Nación, como los mejoramientos urbanos por cerca de 100 millones, y una serie de programas que significan mejorarle la vida a los vecinos de Viedma”.

Asimismo, Foulkes anticipó que participará de la audiencia pública para la apertura de nuevas rutas aéreas, “una iniciativa muy buena de este gobierno que para nosotros va a significar mayor conexión, con el consiguiente impacto en la actividad comercial, productiva y turística”.

Por su parte, el coordinador del Ministerio del Interior para Río Negro, Juan Martín, consideró el avance de este plan de pavimentación como “una muestra de que trabajar mancomunadamente da sus frutos”. “Estamos haciendo inversiones muy fuertes en el mejoramiento de las calles y los caminos urbanos, y ya son varios los municipios que pueden avanzar en las licitaciones que vamos a financiar desde Nación”, remarcó.

“Desde el primer día sostenemos que la única forma de dar respuesta es trabajando codo a codo con los intendentes, y a un año de gestión empezamos a ver los frutos, no sólo con obras de magnitud que ya están encaminadas, sino con otras que quizás tengan menor envergadura económica pero que tienen un gran impacto en la vida cotidiana de la gente”, sostuvo.