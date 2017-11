Nación dio comienzo al relevamiento solicitado por el sector frutícola

General Roca.- Junto al diputado nacional Sergio Wisky, representantes del Ministerio de Agroindustria de la Nación presentaron hoy en General Roca la metodología de trabajo que permitirá contar con información actualizada para orientar las políticas hacia el sector. Asimismo, se anunció que pequeños productores en situación de vulnerabilidad se sumarán a programas oficiales para mejorar sus capacidades.

El diputado nacional Sergio Wisky, junto a representantes del Ministerio de Agroindustria de la Nación dio comienzo hoy al relevamiento frutícola 2017 en el marco del trabajo conjunto de la Mesa Sectorial de Peras y Manzanas. Este relevamiento se origina en la necesidad expresada por la Federación de Productores y por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) de contar con información actual y confiable sobre la situación del sector.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del SENASA de General Roca, Wisky planteó un paralelismo con su actividad como médico al afirmar que “no podemos curar al paciente si no tenemos un diagnóstico” y consideró que “durante muchos años no sólo con la fruticultura sino con toda la economía no teníamos un diagnóstico porque se falseaban las estadísticas o se dejaban de recoger datos”.

“En estos dos primeros años atendimos situaciones urgentes y ahora tenemos que dar un salto de calidad. Esta información nos va a servir para tomar mejores decisiones, para que las políticas sectoriales lleguen a los lugares y a las personas que más las necesitan”, señaló.

En este sentido, valoró que “los productores y todo el sector frutícola se arremangaron y se pusieron a trabajar codo a codo con el Gobierno Nacional” y remarcó que “la necesidad de este relevamiento fue una de las cosas que surgió de escuchar a los rionegrinos”

Durante el año el Ministerio de Agroindustria trabajó en la digitalización de la información productiva, y desarrolló una aplicación digital especial para esta tarea. Se mantuvieron distintas reuniones para consensuar las preguntas a efectuar; en ello trabajaron en forma activa y conjunta representantes del gobierno de Río Negro, de Neuquén, INTA, SENASA, Consorcio de Riego de General Roca, Federación de Productores y CAFI.

En función de las necesidades mencionadas se incorporaron preguntas de índole productiva, social, económica. El objetivo fue analizar características estructurales y entender las relaciones comerciales y asociativas del sector.

Se llevaron a cabo tres pruebas a campo para evaluar el funcionamiento de la aplicación y detalles del operacionales del monitoreo. Los relevadores comenzaron esta semana con dos capacitaciones y luego iniciarán el trabajo.

Productores frutícolas se incorporan a programas de apoyo a la Agricultura Familiar

Durante la presentación llevada a cabo en la sede del SENASA de General Roca, también se anunció que a partir de un trabajo conjunto entre las carteras nacionales de Agroindustria y de Desarrollo Social se incorporará a productores frutícolas a un programa de apoyo a la agricultura familiar.

El anuncio apunta a los pequeños productores más vulnerables del Alto Valle, que formarán parte de pequeños grupos de capacitación donde se trabajará para instrumentar mejoras necesarias orientadas a incrementar sus capacidades.

Esta iniciativa se enmarca en un trabajo más amplio que tiene en cuenta diversas herramientas como créditos para productores con dificultades de acceso al financiamiento, que se brindarán a través del Fondo Nacional de Agroindustria (FONDAGRO).