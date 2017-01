Viedma.- El coordinador del Ministerio del Interior para Río Negro, Juan Martín, salió al cruce del diputado Martín Doñate. “Falta a la verdad sistemáticamente”, y lo desafió a que “explique por qué su gobierno dejó 2500 viviendas sin terminar”. “Lo real es que con la restitución de fondos coparticipables Río Negro recibió casi 1.100 millones de pesos, y que el Presupuesto Nacional 2017 beneficia a la provincia más que a otras de la región”, dijo.

“Doñate nos tiene acostumbrados a sus inexactitudes, pero ahora sorprende con afirmaciones que no resisten el menor chequeo con la realidad”, señaló el funcionario de la cartera de Interior.

“Lo real es que este gobierno asumió un compromiso con el federalismo, y una de sus primeras medidas fue acordar con las provincias la devolución de fondos que quedaban retenidos en Nación, algo que el gobierno que reivindica Doñate no quiso hacer. Esto significó casi 1.100 millones de pesos de fondos adicionales para Río Negro”, señaló Juan Martín.

El coordinador del Ministerio del Interior también reivindicó el Presupuesto Nacional 2017, al cual consideró “el más federal de los últimos años”. “Doñate votó en contra de este presupuesto, que le otorga a Río Negro en forma directa casi 35 mil millones de pesos”, dijo, señalando que “Río Negro es la provincia patagónica que más fondos va a recibir en concepto de recursos coparticipables y de gastos de la administración nacional. ¿De qué ahogo habla el diputado de La Cámpora? Ningún gobierno le dio tanto a Río Negro como el de Mauricio Macri”.

Juan Martín consideró que “Doñate debería explicar por qué el gobierno de su partido dejó en Río Negro 2.500 viviendas sin terminar, que nosotros nos hicimos cargo con un gran esfuerzo, al igual que de muchas obras que el kirchnerismo prometió y no hizo, como el saneamiento del Nahuel Huapi, las rutas 22 y 23, los mejoramientos barriales, las cloacas y el pavimento que estamos llevando a toda la provincia”.