No hubo acuerdo entre el gobierno y la UnTER

Viedma.- Se llevo adelante la reunión paritaria en la Secretaria de Trabajo, entre los representantes del Ministerio de Educación y del gremio docente UnTER, en la que no se pudo lograr un acuerdo que normalice el dictado de clases en los establecimientos educativos de la provincia.

Lo escueto del acta que compartimos, demuestra lo irreductible de las posiciones en cuanto a los descuentos de los días de paro.

El gremio responsabilizó al gobierno y lo acusa de haber profundizado el conflicto al mantener los descuentos de los días de paro, que fue en definitiva lo que impidió llegar a un consenso. Así quedo reflejado en el acta.

“La Gremial manifiesta su rechazo a la propuesta en virtud de que el Gobierno insiste en descontar los días de paro y ratifica el pliego de reivindicaciones que inicialmente dio lugar al pedido del 35% de aumento y los demás puntos que hasta esta paritaria no fueron respondidos.

El Ministerio de Educación reitera la oferta salarial realizada, y no negocia los descuentos de días de paro del mes de marzo, considerando la posibilidad de que los días de paro del mes de abril sean recuperados de manera efectiva dentro del calendario escolar.

La Gremial rechaza rotundamente la propuesta del Ministerio de recuperación de días de clases responsabilizando al Ministerio de la continuidad y profundización del conflicto.”

Mientras tanto el gremio convoco para la semana que viene a un congreso extraordinario con el fin de discutir un nuevo plan de lucha.Participaron de la reunion, entre otros, el secretario de Trabajo Lucas Pica, la Ministra Mónica SILVA acompañada por el Subsecretario de Asuntos Institucionales Lic. Gabriel BELLOSO; el Vocal Gubernamental Prof. Omar RIBODINO y Secretario de Educación, Juan Carlos URIARTE; por el lado gremial lo hicieron Patricia CETERA, Secretaria General; Marcelo NERVI, Secretario Adjunto y María Inés HERNÁNDEZ, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.