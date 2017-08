Notificaciones digitales: rige el uso obligatorio para todos los abogados de la provincia

Viedma.- Desde mañana no se diligenciarán más cédulas confeccionadas fuera del sistema.

A partir del martes 1 de agosto todos los abogados matriculados de la provincia deberán utilizar el sistema de Notificaciones Digitales diseñado por el Poder Judicial de Río Negro para sus expedientes de los fueros Civil, Laboral y de Familia, incluidas todas las notificaciones a realizar desde y hacia la Caja Forense. De este modo, deja de funcionar el sistema tradicional de notificaciones en papel, por lo que resulta imprescindible que los abogados no registrados completen a la brevedad su trámite de inscripción.

A partir de mañana el Poder Judicial ya no diligenciará notificaciones en papel a los domicilios constituidos (por ejemplo, los estudios jurídicos), cuyos titulares quedarán notificados de las providencias, resoluciones y/o sentencias a través del sistema informático, únicamente. De lo contrario, se los tendrá por notificados de manera automática los días martes y viernes.

Trámite sencillo

La activación del usuario se realiza en dos pasos sencillos:

1- Iniciar la registración en la página web del Poder Judicial, ingresando en el botón “Notificaciones Electrónicas” ubicado en la portada. Allí podrá acceder también al manual de instrucciones. Al completar los datos personales el sistema le emitirá una constancia. (Ver gráfico)

2- Presentar PERSONALMENTE esa constancia en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones más cercana. Allí le activarán su cuenta personal de notificaciones digitales y le entregarán la tarjeta de coordenadas que necesitará para operar con total seguridad.

Oficinas habilitadas

Todas las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones y varios Juzgados de Paz están habilitados para recibir y diligenciar las cédulas que deban ser enviadas a domicilios reales. Las Oficinas son las ubicadas en las ciudades cabecera de Circunscripción (Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche), además de las delegaciones de El Bolsón, Allen, Choele Choel, Villa Regina y San Antonio Oeste. En tanto que los Juzgados de Paz que ya trabajan con notificaciones digitales son los de Chimpay, Cinco Saltos, General Conesa, Lamarque, Río Colorado e Ingeniero Jacobacci.

A tener en cuenta

– El trámite de registración de los abogados y de los auxiliares de estudios jurídicos es personal, sin excepción.

– El estudio jurídico que tenga registrado a su auxiliar pero no a su titular podrá elaborar las cédulas en el sistema pero no podrá diligenciarlas.

– Paulatinamente se está incorporando el Fuero Penal al sistema de notificaciones digitales. A partir del 1 de agosto se las podrá diligenciar electrónicamente a través de las Oficinas de Notificaciones identificadas en el sistema como “Cipolletti – Policía”, “Roca – Policía”, “Bariloche – Policía” y “Viedma – Policía”.