Nuevo nombre para el bloque legislativo, Coalición Cívica ARI-Cambiemos

Viedma.- Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino informaron que han decidido cambiar el nombre de su Bloque que de ahora en más se llamará Coalición Cívica-ARI-Cambiemos.

Al respecto el legislador Ocampos explicó que “la Alianza Frente Progresista se había formado para la elección provincial de junio del año 2015 entre el Partido Socialista, la Coalición Cívica- ARI, sectores provenientes del radicalismo en desacuerdo con la conducción orgánica de su partido en la provincia y ciudadanos independientes”. Agregó que “esa Alianza no tuvo una definición común respecto de posiciones nacionales ya que fue anterior a la elección nacional, incluso a las PASO de ese año y cuando aún no se había constituido Cambiemos en Río Negro”.

Manifestó que “dicha Alianza no fue ratificada para la elección legislativa de este año porque el Partido Socialista fue con candidatos propios y en la Coalición Cívica- ARI de Río Negro se puso de manifiesto la división entre dos sectores: uno, el nuestro, alineado con la posición nacional de apoyar a Cambiemos y otro que no aceptaba esa decisión. Esa diferencia llevó a que la conducción nacional resolviera intervenir el Partido en la provincia y que el sector disidente formara un partido provincial”.

El legislador finalmente concluyó: “nosotros estamos alineados con la conducción nacional y apoyamos al gobierno de Cambiemos. Eso debe estar claramente expresado para la ciudadanía y por eso la decisión de cambiar el nombre del Bloque”.