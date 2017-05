Ocampos: “Apoyaremos el Plan Castello, pero con ciertas condiciones”

“Vamos a acompañar el pedido del Poder Ejecutivo de endeudamiento para llevar adelante el Plan Castello, pero pondremos condiciones que nos parece que suman a la iniciativa”, expresó el Presidente del Bloque del Frente Progresista, Jorge Ocampos.

“Se trata de una cantidad de obras dirigidas casi en su mayoría a crear capital social básico e infraestructura para el desarrollo económico rionegrino que trascenderá a una gestión de gobierno y que podemos calificar de política de Estado”, explicó el parlamentario y agregó “obras estratégicas vitales para la integración de Río Negro como un todo indisoluble y sabemos que, este tipo de inversiones de alto costo y baja o nula rentabilidad económica financiera pero alta desde el punto de vista social, son casi siempre financiadas por el Estado en una función indelegable que tienda al desarrollo regional”.

El legislador valletano afirmó “desde luego que nuestro acompañamiento no es acrítico. Hemos propuesto cambios al proyecto original que nos parecen fundamentales para tornarlo más sólido, como por ejemplo, que se deje expresa constancia de que los fondos no podrán ser utilizados en ‘gastos corrientes’, que la provincia contrate un seguro de cambio ante la posibilidad de una devaluación del dólar, que los municipios tengan absoluta libertad para determinar sus obras y solo deben ser autorizadas por los respectivos Concejos Deliberantes, pues son autónomos y por último, que el 50% que se otorgue a los gobiernos locales en partes iguales, sea de libre disponibilidad y como aportes no reintegrables, no como crédito, con lo que garantizamos las mejores condiciones, para los más pequeños”.

Por último el legislador expresó que el Bloque del Frente Progresista comparte el espíritu del proyecto y adelantó el apoyo de la bancada, en el convencimiento de que, tanto la provincia como un todo, como los respectivos municipios y comisiones de fomento, necesitan inversiones e infraestructura básicas para el desarrollo, así como que las obras planeadas son indispensables para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos sean una realidad, que las mismas nos conduzcan hacia un sendero de desarrollo económico con inclusión social. “Pretendemos, como lo comprometió el gobierno, que el costo del crédito sea un promedio de lo que el resto de las provincias ha conseguido cada vez que han tomado deuda, un promedio entre el 7,5% y el 10%”, finalizó Jorge Ocampos.