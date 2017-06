Ocampos le contestó al gobernador Weretilneck

Viedma.- “No tengo nada que decir sobre el optimismo del gobernador Alberto Weretilneck pronosticando el triunfo de su partido tanto en las elecciones del corriente año y las del 2019” expresó el legislador del Frente Progresista, Jorge Ocampos y agregó “si me parecen desafortunadas sus expresiones con respecto a la supuesta recuperación del municipio de Cipolletti, para según dice `poner a la ciudad en el lugar que debe tener, que es siendo protagonista en la provincia´”.

“Sinceramente no creo que su gestión comunal, en la que debo enumerar, el río contaminado, la quema de la basura a cielo abierto, los más de 30 asentamientos en los límites de la ciudad, la escasa y casi nula predisposición para resolver los calamitosos e interminables estados de las rutas 22 y 151 que rodean la ciudad, haya sido tan protagónica como la califica” aseguró Ocampos.

“En este contexto no puedo dejar de señalar el inconcluso edificio del Centro Cultural, que parece dormir el sueño de los justos, en pleno centro cipoleño. Menos aún creo que esa recuperación para su partido pueda cristalizarse, tras la gestión que hoy lleva a cabo el intendente Anibal Tortoriello, que amén de haber saneado la situación presupuestaria de la arcas municipales, lleva a cabo el plan de obra pública más ambicioso que haya tenido nuestra ciudad, en muchísimos años” indicó el legislador.

“Gestión financiera y obra pública, hoy permiten ver en la ciudad obras de pavimento, cordón cuneta, iluminación, saneamiento, renovación del parque automotor y maquinaria, oficinas municipales al alcance del vecino, reparación a nuevo de centros comunitarios, bibliotecas, ampliación de parque industrial y un sinnúmero de tareas en lo social, servicios públicos, cultura y deportes, relaciones y gestiones intermunicipales, destinadas a resolver problemáticas regionales como el tratamiento de la basura, que tienen como único destinatario a nuestros conciudadanos y a una mejor calidad de sus vidas” expresó el presidente de la bancada del Frente Progresista.

Finalmente Ocampos indicó “con todo el respeto y la estima que le tengo señor Gobernador, me permito trasladarle esta visión que comparten muchos vecinos sobre la gestión del actual intendente. Va de suyo señalarle el deseo que su tarea al frente de la provincia, sea muy exitosa porque detrás de ella también estará en juego la suerte de nuestros hijos y nietos y de todos los ciudadanos de nuestra querida provincia”.