Ocampos resaltó la elección de Cambiemos

Cipolletti.- El Presidente del bloque Progresista, Jorge Ocampos, dijo que “a nivel nacional, provincial y municipal, hemos hecho una elección excelente”.

“Quiero festejar ante todo, la estupenda elección de nuestra principal referente, Elisa “Lilita” Carrió que arrasó en las PASO de la Capital Federal ya que ella ha sido, junto al Presidente y a Ernesto Sanz, los grandes constructores de Cambiemos en Argentina”.

En cuanto a la provincia de Río Negro, Ocampos expresó que “ha quedado de manifiesto que Cambiemos en esta elección fue la segunda fuerza rionegrina, relegando a un tercer lugar al oficialismo de Juntos y al cuarto lugar a Magdalena Odarda y esto sin dudas se verá fortalecido en el mes de octubre cuando se elijan los diputados que ingresarán al Congreso”.

“En dicha compulsa, dentro de poco más de dos meses, claramente competirán dos proyectos bien distintos, de país y de provincia: el de Cambiemos y el del kirchnerismo sorista”, agregó el legislador valletano.

Ocampos no se olvidó de su ciudad y sobre la elección en la misma expresó que “se hizo una gran elección ya que la parada era muy difícil porque es la ciudad del Gobernador y del candidato oficialista; Cambiemos igualó la votación al partido de gobierno”.

Para finalizar, Ocampos instó a la militancia de Cambiemos a no distraerse, a no bajar los brazos y a redoblar los esfuerzos para el 22 de octubre para contribuir a la consolidación de la república y la transparencia.