Odarda le contestó a Wisky: “Prefiero ser loca y no vendepatria”

Viedma.- La Senadora nacional responde públicamente a las agresiones del diputado Sergio Wisky, afirmando que la “obsesión” que dice el diputado que Odarda tiene acerca del magnate ingles Joseph Lewis, está relacionada al incumplimiento durante casi 11 años del fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordena la traza del camino publico al lago Escondido por Tacuifi. Si no fuera por los constantes artilugios judiciales y la presión que la empresa Lago Escondido hace sobre el Poder Judicial, el camino publico al lago ya estaría construido para que todos los ciudadanos disfruten del derecho a las costas libres, y este reclamo hubiera concluido, afirmó. Un buen representante del pueblo rionegrino, debería persistir en la defensa de los intereses públicos con fuerza, contra los intereses privados de éste empresario o de cualquiera que avasalle un derecho constitucional como el que estamos defendiendo, que es el derecho público a acceder a las costas. Odarda manifestó que sería esperable que Wisky defienda los intereses de todos los rionegrinos en lugar de hacerlo para un puñado de empresarios; y que sería bueno que fuera “obsesivo” en este sentido, pero para beneficio del pueblo. Por otra parte, la senadora rionegrina afirmó que la descalificación sexista que se deduce de las afirmaciones de Wisky –cuando dice que tendría que ir a un psiquiatra-, es similar a la empleada por el terrorismo de Estado cuando llamaban “locas” a las mujeres madres de Plaza de Mayo que luchaban y salían a la calle reclamando por la aparición de sus hijos desaparecidos. Odarda puntualizó que el discurso que dice que las que luchamos, somos “locas” está teñido de violencia y forma parte de la historia de desvalorización de la mujer que habla, de la que ejerce cargos políticos, de la que se planta para decir la verdad contra un modelo injusto. Como dijo Eduardo Galeano, las locas de plaza de mayo serán un ejemplo de salud mental porque se negaron a olvidar en los tiempos de amnesia obligatoria. Odarda aseveró que prefiere “ser una “loca” defensora de los derechos, a vender la Patria al mejor postor”. Somos muchas mujeres que no callamos y que no nos olvidamos de lo que venimos reclamando, mal que le pese al diputado Wisky y a los funcionarios que poco hacen por la soberanía nacional. Afirmó la parlamentaria.