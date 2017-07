Palmieri sobre el voto de quienes “salvaron” a De Vido

General Roca.- “No se puede tener doble moral, sobreactuar honestidad y fingir ser la voz de la transparencia en el interior de la provincia, y al mismo tiempo ir a Buenos Aires y votar para proteger al ex Ministro Julio De Vido”, manifestó el Presidente del bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro.

Consideró que la actitud de los Diputados María Emilia Soria, Martín Doñate y Silvia Horne, de colaborar con sus votos para evitar la expulsión del De Vido del Parlamento nacional, “no ayuda a la credibilidad de la política”. Y agregó que “no tiene nada que ver con lo que los rionegrinos esperan de sus representantes”, a quienes acusó de actuar “por disciplinamiento y por obediencia a algún jefe político que da órdenes muy lejos de la provincia”.

Se preguntó entonces “¿Qué se puede esperar cuando estén en juego los intereses de la provincia en el Congreso?”.

“Ayer los 257 diputados tenían una oportunidad de dar una muestra de credibilidad y coherencia, pudiendo poner a una persona, a un ex funcionario que acumula 100 causas, 26 imputaciones y 5 procesamientos, al menos a disposición de la Justicia para que actue”, declaró Palmieri a Canal 10, y a su criterio “creo que lo que se hizo fue proteger corporativamente y partidariamente a una persona con semejante prontuario, y no es eso lo que los representados esperaban de nuestros Diputados, aunque creo que no sorprendió que hayan actuado de esa manera”.

Vinculó esta situación con las próximas elecciones legislativas de este año, y aseguró que los candidatos de los partidos nacionales “votan más mirando qué le ordenan en su partido, qué dicen sus jefes políticos de turno, y eso quedó demostrado en el caso de De Vido”.

“Por ejemplo -agregó-, en temas de fruticultura, de coparticipación han votado siempre según el mandato de sus jefes políticos de Buenos Aires. Algunos de nuestros diputados y diputadas nacionales han tenido una actitud silenciosa y permisiva con situaciones que afectaban a nuestra provincia hace tan solo un par de años atras, cuando sus jefes gobernaban el pais. Habia cuestiones sobre las que no se podian permitir opinar o mucho menos reclamar. Hoy de golpe parece que se han acordado y convertido en los abanderados de la fruticultura, de la coparticipación, del federalismo y de los reembolsos a puertos patagonicos, porque ya no hay que pedirle permiso a la Casa Rosada para acordarse de defender lo que pasa en nuestra provincia”.

Insistió con que “esa falta de coherencia, en tan poco tiempo, deslegitima la representación de un diputado de una provincia del interior, que lo que más necesita es que su voz se escuche en los principales espacios institucionales del país, como es el Congreso Nacional”.