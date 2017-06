Pedirán la interpelación del Ministro de Desarrollo Social, Fabian Galli

Viedma.- Son once los legisladores del Frente para la Victoria que promoveran la interpelacion del Ministro Fabian Galli, asi informo a la prensa el legislador Alejandro Ramos Mejia. Legisladores del FpV pedirán la interpelación contra el ministro de Acción Social de la provincia de Río Negro, Fabián Galli, por la situación crítica que vive el área a su cargo en la provincia, en especial en Bariloche en donde las respuestas que por ley el Ministerio a su cargo tiene que dar, son nulas.

Los parlamentarios que impulsan la medida son Alejandro Ramos Mejía, Luis Albrieu, Edith Garro, Marcelo Mango, Alejandro Marinao, Carina Pita, Nicolás Rochas, Mario Sabbatella, Jorge Vallazza, Elvin Williams y Raúl Martínez.

Al respecto el Legislador Ramos Mejía expresó “esto no da para más, Galli tendrá que dar la cara y explicar la absoluta ausencia del área que supuestamente maneja en todo el territorio provincial, pero en especial en Bariloche”. La petición impulsada por el parlamentario andino es acompañada por la mayoría de los legisladores del FpV, que comparten una idéntica mirada crítica sobre la gestión provincial.

En este sentido, Luis Albrieu recordó “hasta la fecha Galli no explicó ni el reparto de chapas en Jacobacci, ni la penosa respuesta que tuvo frente a ese municipio cuando espetó ‘que le pidan a Wisky’; es decir que adeuda demasiadas explicaciones como para seguir esperando”.

Ramos Mejía señaló que esta situación ha quedado en evidencia mediante el amparo que presentaran los y las defensoras de menores de Bariloche, y que fuera reclamado por miembros del STJRN.

Cabe recordar que días atrás, el bloque del Frente para la Victoria pidió informes por el total vaciamiento de los programas para niños y adolescentes, sin obtener respuesta alguna.

“Las respuestas que tiene que dar el Ministerio en Bariloche, son nulas y en casi la totalidad de los casos, solo se producen luego de intimaciones judiciales, lo que en los hechos se traduce, en la ausencia absoluta del Estado en nuestra ciudad”, sostuvo.

El parlamentario recordó que muchos de los funcionarios han renunciado, y que el Ministerio sigue sumando becados e incumpliendo con el pase a planta permanente de muchos de ellos, que hubo acordado en Diciembre del año pasado.

“Los dispositivos y protocolos que por ley debe cumplir y articular Desarrollo Social no se implementan o cumplen, con la consecuente vulneración de derechos de aquellos rionegrinos que justamente son los más vulnerables y más necesitan del Estado”, agregó Ramos Mejía.

Apuntó también que la Guardia del Sistema de Abordaje territorial, el Protocolo de Actuación para personas que padecen situaciones de violencia familiar o de género no se cumplen.

“La falta de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, de la ley 26061 y de otras tantas que imperativamente debe cumplir y articular, sumado al manejo absolutamente clientelar por parte de Galli, impone que el Ministro dé las explicaciones en el recinto de la Legislatura en forma inmediata”, aseveró. Y agregó, por último que “quienes representan al conjunto de los rionegrinos y así todos, debemos tener todas las respuestas de Galli frente a tantos incumplimiento de las obligaciones a su cargo”.