Pesatti comprometió una ley para regular el uso medicinal del cannabis en la provincia. Rápida respuesta de Rochás, autor de una iniciativa similar

Viedma.- El vicegobernador Pedro Pesatti adelantó la creación por parte de la comisión de Asuntos Sociales de un proyecto de ley que permita regular el uso medicinal del cannabis en la provincia.

La iniciativa surgió luego de una conversación que el titular del Parlamento rionegrino concretó ayer con un grupo de profesionales que integran la Organización Cannábica Bariloche: Santiago Juárez y Gabriela Calzolari, especialistas en biología; y Alejandro Libkind, doctor en medicina.

Pesatti explicó que los investigadores “me plantearon la necesidad de dictar en la provincia un marco normativo sobre el uso medicinal de la cannabis” habilitado recientemente por el Senado de la Nación.

Destacó el vicegobernador que “tomé el compromiso de impulsar acciones en el ámbito de la Legislatura que contribuyan a utilizar los beneficios de esta sustancia” y para ello “hablamos con la presidenta de la comisión de Asuntos Sociales, Marta Milesi, autora de las leyes de aborto no punible y de muerta digna, entre otras, para que ella lidere este proceso”.

Rapidamente, luego del anuncio de Pesatti, el legislador del Frente para la Victoria Nicolas Rochas, autor de un proyecto de Ley en el mismo sentido, emitió un comunicado en el cual “celebró que se deje de lado la obstinación y se empiece a trabajar en la provincia para quienes lo necesitan.” adelantó que acercará a Pesatti, la iniciativa para “que esté al tanto de que ya existe en el Parlamento un Proyecto de Ley para regular el uso medicinal del Aceite de Cannabis y que además sea reconocido por la obra social IPROSS. “Celebro que de una vez por todas estén dispuestos a debatir y trabajar para llevarle la tranquilidad que las familias están esperando para sus seres queridos”

Por su parte, El biólogo Juárez destacó al encuentro con Pesatti como “muy positivo” porque “quedamos en seguir avanzando”.

Sobre los temas conversados en el encuentro, el profesional explicó que “le propusimos un proyecto de ley como ya tienen Chubut y Neuquén, que avalan el uso del cannabis medicial y lo incorporan a la obra social de la provincia”. Además, el biológoco informó está la intención de “articular con el Prozome y de adherir a la ley nacional sancionada recientemente”.

“Le pasamos (a Pesatti) el proyecto de la provincia de Santa Fe, que a nuestro entender es el mejor”, sostuvo el integrantes de la Organización Cannábica Bariloche, un grupo que atiende la problemática junto a médicos y personas que trabajan en la prevención de las adicciones.

Sobre la ley nacional, el biólogo consideró que “es un buen inicio, pero se quedó corta, porque se dejó afuera el autocultivo”, aunque aclaró que el proyecto provincial irá en consonancia con el sancionado días atrás en la Cámara Alta.

En tanto, el doctor Libkind, permanente colaborador de la Organización Cannábica, explicó que “hace cinco años comenzamos a tratar personas con aceite de cannabis, ya tenemos unos 300 pacientes y la demanda es cada vez más importante, pero nos preocupa que no haya recursos para satisfacerla”.

Destacó como objetivo que “bajo la ley que se promulgó, podamos encontrar formas para que los pacientes pueden acceder a medicamentos garantizables y confiables”, destacó que comenzaron a trabajar junto a científicos del Conicet y a investigadores de la Universidad Nacional del Comahue” “ y consideró que “la provincia debe tener un rol importante a través del Prozome como productor, porque la importación no cubre todas las necesidades”.

Sobre la actitud asumida por el vicegobernador Pesatti, Libkind destacó que “instantáneamente nos puso en contacto con (Marta) Milesi y ya el jueves tenemos una reunión con ella para empezar a tratar estos temas”.

Finalmente, explicó que el aceite de cannabis es utilizado en “tratamientos para enfermos con convulsiones; dolores de todas las características, como cáncer o artitris crónicas; malestares propios en adultos mayores; y en otras patologías cuyo uso está permitido en países como Estados Unidos y Alemania, por lo que debemos corregir ese atraso”.