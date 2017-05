Plan Castello: Responsabilidad política y planteos puntuales

Viedma.- El Frente para la Victoria formalizó los planteos y observaciones al proyecto original del Plan Castello, para dejar constancia de los reclamos que desde esta bancada se hicieron en diferentes reuniones con los representantes del Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas de Juntos Somos Río Negro y que a la fecha no han tenido debida respuesta.

En el documento, dirigido al Presidente de la Comisión Asuntos Económicos, Planificación y Turismo, Alfredo Martín, el FpV señala: la necesidad de establecer garantías plenas de que los fondos que eventualmente se obtengan con este endeudamiento no serán, empleados para un fin distinto que el plan integral de obra pública. Para ello se sugiere la creación de un fondo fiduciario externo a la provincia y/o al agente financiero, con cláusulas específicas que doten de la seguridad pretendida.

También solicitaron que se otorgue una participación a los municipios de la provincia del diez por ciento, como aporte destinado a la realización de obras de infraestructura y/o la adquisición de bienes de capital, sujeto a rendición pero no reembolsable.

Modificar la integración de la Comisión de Seguimiento y Control, de modo tal que quede representado en la misma (y particularmente en la mayoría que requiera al momento de alcanzar decisiones) una proporcionalidad equivalente de modo que la bancada parlamentaria del FPV tenga incidencia.

Finalmente, solicitaron establecer en el anexo del proyecto, un orden de prioridades respecto de las obras a realizarse.

En el día de hoy, el debate se dio con la presencia de gran numero de intendentes de toda la provincia continuando la semana próxima en plenaria de comisiones.

El presidente del Bloque FpV, Alejandro Marinao aseguró que “necesitamos que todos actuemos con absoluta responsabilidad política y es la primera bandera que tiene este bloque” de cara al debate que se da en el seno de la Legislatura.