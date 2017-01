Plan Castello: Se complica el camino hacia el consenso

Viedma.- El Partido Justicialista y el bloque de legisladores del FpV, manifestaron su descontento con la negativa del ministro de Economía Isaias Kremer, de asistir a la convocatoria que le efectuaran para evacuar dudas con respecto al financiamiento del “Plan Castello” que presentó el gobernador Weretilneck hace dos semanas en Viedma. Lo hicieron saber, mediante un comunicado conjunto.

El ministro de Economía no tiene respuestas. Esa es la conclusión a la que arribaron el Intendente de Roca y Presidente del PJ, Dr. Martín Soria y el Presidente del Bloque de Legisladores del FPV, Alejandro Marinao, luego de que el ministro se excusara de asistir a un encuentro con intendentes y legisladores para dar precisiones respecto del mega endeudamiento en dólares anunciado por Weretilneck.

El Ministro de Economía, Isaías Kremer, había sido invitado formalmente desde el Justicialismo para dar mayores detalles a los interrogantes que había generado el anuncio del gobierno sobre un posible endeudamiento en dólares para financiar el “Plan Castello”.

El ministro Kremer respondió por nota, informando no poseer más información que la que se pudo apreciar en el “power point” difundido por los medios de comunicación en la presentación del “Plan Castello”, el día 17 de enero en el Salón de Gris de la Casa de Gobierno.

Al respecto el líder del Justicialismo e Intendente de Gral. Roca, Martín Soria, expresó: “la respuesta dada por Kremer a las preguntas básicas que formulamos sobre el endeudamiento, nos sorprende y nos preocupa, porque no solo queda claro que desconocen las obras que integrarían dicho Plan, sino peor aun, reconoce que ignoran la mecánica del endeudamiento, la tasa proyectable, la jurisdicción aplicable y las garantías a ofrecer. Lamentablemente la excusa del Ministro de Economía para no dar respuestas, reafirma nuestra presunción de que estamos ante un improvisado e irresponsable intento de endeudamiento por parte del gobernador Weretilneck”.

Por su parte el Presidente del Bloque de Legisladores del FpV, Alejandro Marinao, precisó que “el justicialismo ha definido que actuará unívocamente como bloque y hasta que no haya cabales precisiones de ese plan, nuestra bancada no prestará conformidad al proyecto” -y concluyó- “esperamos que en cuanto tengan al menos parte de la información requerida, cumplan y acepten asistir al encuentro programado”.