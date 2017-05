Polémica entre concejales de Viedma y Patagones por la prohibición de la pirotecnia

Viedma.- La discusión instalada en el Concejo deliberante de Viedma, de prohibir la pirotecnia en la ciudad, cruzó el río. Los concejales de Viedma y Patagones se reunieron para tratar cuestiones comunes y alli se desato una polémica entre el Concejal Marcelo Honcharuk y Facundo Montecino Odarda.

Honcharuk le reclamo a Montecino Odarda por sus manifestaciones sobre los concejales maragatos que de acuerdo a trascendidos se refirierio a la representatividad de estos, como tambien que se plieguen a la decisión de prohibir la pirotecnia que pretende con su proyecto para Viedma.

Según se supo Montecino Odarda se llamo a silencio ante la interpelación de Hocharuk, pero la cosa no quedo alli.

Luego Montecino emitió un comunicado de prensa a modo de respuesta al concejal maragato, que entre los cuestionamientos mencionados en la reunión de los dos Concejos Deliberante también le habría dicho que “la representatividad no se hereda, se gana caminando la calle”. En obvia referencia a la madre Montecino, la senadora Magdalena Odarda.

El comunicado del concejal viedmense, ratifica sus pasos, “voy a seguir con más fuerzas trabajando y militando por esta causa. Las organizaciones apoyan este tema y sienten –al igual que la mayoría de la gente- una gran preocupación porque ven cómo el tema se puede dilatar innecesariamente”.

Agregó además que “he estudiado mucho este tema, los antecedentes, las leyes vigentes, los avances que se han logrado en decenas de municipios en todo el país y en nuestra provincia. Estoy dispuesto a debatir con quien quiera hacerlo. Y en algún punto, me alegra que mi proyecto junto al empuje de las organizaciones, haya puesto en la agenda pública –ya no de Viedma, sino ahora de la Comarca entera- una iniciativa que cuenta con el respaldo de gran parte de la ciudadanía”.

Montecino Odarda manifestó que “le quiero decir al concejal Honcharuk que no se deje influenciar por lo que le susurran al oído y que se informe mejor acerca de lo que pasó en Viedma con este proyecto. Le agradezco el consejo que me ha dado acerca de caminar la calle. Pero le recuerdo que yo también he sido elegido por el voto de la gente”.