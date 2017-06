Por segundo año consecutivo, Río Negro logró bajar la tasa de mortalidad neonatal

Viedma.- Producto del trabajo de la red de salud provincial y un fuerte compromiso con el Plan Operativo acordado con Nación en 2014, la Provincia logró mantener en 2016 la disminución en la tasa de mortalidad neonatal.

La cifra se ubicó en el orden del 6,2 por mil nacidos vivos. Esta cifra representa un 0,7 por mil menos que en 2015.

Durante el 2016, en Río Negro se produjeron 11.091 nacimientos de los cuales el 57% de realizó en el Sistema Público provincial. La tasa de mortalidad neonatal toma teniendo en cuenta los niños nacidos vivos y su supervivencia hasta los 28 días de vida.

Según datos procesados por el Ministerio de Salud provincial, en Río Negro disminuyó la tasa de mortalidad infantil pasando del 6,9 por mil en 2015 al 6,2 por mil en el período 2016 lo que representa una reducción del 0,7 por mil en niños nacidos vivos. En este sentido, en la Provincia nacieron, el año paso, 11.091 niños y se registraron en total 69 defunciones.

Esta cifra incluye a los nacidos tanto en el sistema público de salud como en el privado, pero se destaca que del total de los nacimientos, el 57% se realizó en hospitales públicos provinciales.

Estos resultados son producto de un fuerte trabajo y compromiso del Sistema Público provincial a través de la red hospitalaria, comenzando por los Cetros de Salud hasta los hospitales, que se suman a acciones concretas del Ministerio de Salud, como el seguimiento permanente de los embarazos, la promoción y prevención de la salud durante la gestación, como así también el diagnóstico temprano del embarazo permitiendo un correcto control prenatal.

Por otra parte, la merma en la tasa también responde al buen desarrollo del Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil acordado en 2014 entre la Provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, mediante el cual se asumió el compromiso de realizar acciones en conjunto para cumplir el objetivo trazado.

Este Plan generó un fortalecimiento en la asistencia técnica, monitoreo y capacitación de los equipos hospitalarios y promovió la participación comunitaria en la promoción de hábitos saludables para madres y niños, entre otras acciones.

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, explicó que “esto es el resultado de un fuerte trabajo de años, que se vio reforzado allá por 2014 cuando la tasa superaba el 8 por mil luego de haber subido por un par años. Allí iniciamos un trabajo conjunto con la Coordinación de Materno e Infancia de la Nación y de Río Negro, coordinada por la doctora Alejandra Romero”.

Se hizo un plan de trabajo muy exhaustivo, trabajando para bajar estos índices. “Esto es el resultado de un compromiso asumido por toda la red de salud rionegrina, desde los Centros de Salud, que reciben las embarazadas y van haciendo su seguimiento; los hospitales de mejor complejidad, que de acuerdo a la coordinación que tenemos derivan los partos a los de nosocomios de mayor complejidad, los Jefes DAPA, los agentes sanitarios, médicos, obstetras y enfermeros, etc. Todo esto tiene un correlato que es el resultado que podemos mostrar hoy y que nos pone muy orgullosos pero a la vez nos demanda seguir mejorando”.

Agregó que “estamos muy conformes con el trabajo realizado, y queremos transmitir el agradecimiento hacia todos los integrantes de nuestro sistema de salud”.

Si bien todavía no se conocen los datos a nivel Nación, Río Negro se encuentra muy bien posicionada, por debajo de los parámetros de varias provincias.

Son varios los factores que inciden en la mortalidad neonatal, algunos de ellos prevenibles y otros no. Dentro de las complicaciones más frecuentes que pueden producir el deceso del bebé en el período neonatal (hasta 28 días de vida) son la prematurez en el parto, cesáreas en general, infecciones, complicaciones en trabajo de parto, etc. En tanto, se les suman las causas no prevenibles como malformaciones en general, entre otras.

Así lo informó el secretario de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Alfredo Muruaga, quien explicó que en este período 2016, que acabamos de tabular con registros propios cruzados con el Registro Provincial de Personas, que demuestra una baja de casi un punto respecto del año anterior.

“Esto tiene que ver con un fuerte trabajo con las embarazadas, la prevención del embarazo adolescente, y distintas cuestiones médicas y sociales que se fundamentan en un trabajo interinstitucional, tanto en el Ministerio, como hospitales y centros de salud”, indicó.

Agregó que “el potencial de la disminución de los peligros con los controles, tanto de las embarazadas desde el nivel inicial de gestación hasta el momento del parto. Esto requiere una serie de estudios y controles, inmunizaciones y otras acciones que hacen que el bebé llegue bien al final de su gestación”.

“Es muy importante la salida de nuestro sistema de salud a la embarazada para que tenga una completa atención”, indicó finalmente.