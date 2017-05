Preocupación por instalación de una planta nuclear en Sierra Grande

Viedma.- La Legisladora Graciela Holtz (FPV), manifestó su preocupación por las distintas versiones referidas a la instalación de una planta nuclear en Sierra Grande.

En este sentido indicó “si bien la localidad, atraviesa una difícil situación económica por los despidos llevados a cabo por la empresa MCC Minera Sierra Grande, a lo que debe sumarse la compleja situación económica del resto del país, no quiere decir que los sierragrandenses tengamos que aceptar algunas salidas que no nos parecen las más adecuadas”.

“El Municipio de Sierra Grande, desde la sanción de su Carta Orgánica es autónomo desde el punto de vista jurídico, político y económico y en uso de estas facultades y como corresponde a un periodo democrático, a través de una Ordenanza dictada por el Concejo Municipal, en la década del 90 se declaró MUNICIPIO NO NUCLEAR. Y como tal debe actuar ante estas versiones” agregó Holtz.

En este sentido dijo que “la plena vigencia de la Ordenanza mencionada hace que la decisión de aceptación de una oferta semejante no quede en manos de una sola persona, sino de todo un pueblo, que oportunamente y a pesar de la terrible situación que vivía se expresó al respecto”.

Finalmente Graciela Holtz, manifestó que “somos un MUNICIPIO NO NUCLEAR y en ese sentido deben actuar nuestros representantes hasta que el pueblo les indique lo contrario”.