Preocupación y acciones concretas en la Región Sur por subas en servicio de gas

Viedma.- La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar y la legisladora provincial, Soraya Yauhar, realizan diversas gestiones ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia , la Defensoría del Pueblo rionegrina y -en particular -ante la empresa Coopetel del El Bolsón, debido al fuerte incremento que sufrieron las facturas de gas de red, distribuidas en la última semana en localidades de la región Sur. Explicaron que “se registraron subas exorbitantes, que superan y por mucho el 400 % de aumento que según le informaron oficialmente, fueron autorizados a partir del mes de abril de este año por el Gobierno Nacional, que ya en el mes de diciembre pasado había dispuesto un aumento de estas tarifas”.

“Los Menucos, Maquinchao, Sierra Colorada y Ramos Mexía, todas localidades ubicadas en la Región Sur de la Provincia de Río Negro, son las más frías de la provincia, allí en la red domiciliaria se distribuye gas propano vaporizado, que si bien es de mayor poder calórico que el gas natural, es mucho más caro y además tiene un costo adicional por el transporte mediante camiones desde la zona de producción”, mencionaron.

Las funcionarias expresaron su preocupación dado que muchos vecinos no pueden afrontar estos incrementos, en tanto recibieron facturas de entre $ 2.000 y más de $ 4.000 por el consumo correspondiente a la última semana de mayo y las tres primeras del mes de julio de este año, y aseguraron que “están trabajando en la búsqueda de soluciones definitivas, para adecuar la tarifa a la realidad económica y social de la Región Sur, buscando diversas alternativas para redistribuir a lo largo del año el costo de los incrementos sufridos en los últimos meses, ya que los montos citados ya cuentan con subsidios nacionales aplicados”.

Mencionaron que el día jueves 24 al mediodía, por solicitud de la Intendenta, las autoridades de Coopetel concurrirán a Los Menucos para reunirse con los usuarios y autoridades locales y analizar el fuerte incremento, conforme cada caso en particular, a fin de buscar opciones para remediar esta situación.

La legisladora Soraya Yauhar indicó que seguirá realizando gestiones como lo hizo en abril del año pasado, con el objetivo de encontrar una solución definitiva y duradera frente a estos incrementos desproporcionados y desajustados de la realidad que se vive en la Región Sur rionegrina. “Es imperioso llevar la facturación de este esencial servicio a valores reales, pero aceptables y al alcance de los bolsillos de las familias de la región, con los valores actuales se torna impagable”, dijo la parlamentaria.

La angustia de los usuarios de la red de gas de la región es mucha y el frío no afloja, no se descarta la posibilidad de iniciar acciones de amparo colectivas a fin de mitigar los efectos de un verdadero tarifazo dispuesto por el Gobierno Nacional, ante la desproporción con que les aplican los cuadros tarifarios de este esencial servicio, o -en su caso- y fuera de cualquier mezquina búsqueda de réditos políticos individuales. Soraya y Mabel Yauhar aseguraron: “estamos dispuestas a apoyar las acciones que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia puedan iniciarse, prestando toda la colaboración técnica y humana posible”.