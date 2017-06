Proponen limitar la exhibición de golosinas y bebidas azucaradas en espacios comerciales

Viedma.- El legislador de Juntos Somos Rio Negro Leandro Lescano presentó un proyecto de ley para regular la oferta de golosinas y bebidas azucaradas en los espacios comerciales a través de limitar la exhibición de estos productos en los pasos obligatorios de los supermercados. Este proyecto surge en el marco del lanzamiento de la campaña contra la obesidad infantil “Solo por hoy “en San Carlos de Bariloche.

El legislador de Juntos Somos Rio Negro Leandro Lescano presentó un proyecto de ley para regular la oferta de golosinas y bebidas que contengan azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, limitando su exhibición a tres metros de las cajas registradoras, puertas de acceso y salida en supermercados e hipermercados. Esto es, en aquellos lugares de circulación de ingreso, tránsito o egreso del local comercial que no pueden ser evitados por los consumidores.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es la promoción de la salud generando intervenciones que estimulen mejores hábitos alimentarios, promoviendo en particular la reducción del consumo de azúcar.

Lescano expresó al respecto: “Como resultado del trabajo multidisciplinario que se viene realizando entre el Hospital Zonal de Bariloche, la Municipalidad y distintas instituciones es que advertimos que la ingesta de azúcar es uno de los principales causantes de riesgos para la salud provocando accidentes cardiovasculares, diabetes o colesterol. Esto puede afectar de igual modo a nuestros hijos, ya que uno de cada tres niños en Bariloche posee obesidad o sobrepeso. Por eso, es fundamental prevenir estas enfermedades fomentando la toma de conciencia de nuestros hábitos alimenticios, y de este modo, asegurarles un mejor futuro a los más chicos”.

El proyecto pone énfasis sobre todo en cuidar la salud de los niños y niñas, quienes son aquellos que consumen mayor cantidad de dulces y se ven más estimulados a comprarlos cuando acompañan a sus padres al supermercado , ya que mientras esperan a ser atendidos tienen fácil acceso a todos aquellos productos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) afirman que luchar ahora contra la obesidad infantil es un medio muy eficaz de prevenir la diabetes en el futuro. Los niños y adolescentes con sobrepeso tienden a devenir adultos con sobrepeso.

Es en este sentido, este proyecto de ley se suma como una herramienta más y complementa la campaña de lucha contra la obesidad infantil “Sólo por hoy” que es realizada por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en conjunto con el Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, el Departamento de Salud Escolar del Ministerio de Salud de Río Negro y otras organizaciones e instituciones.

Esta campaña arroja datos alarmantes, por lo que Lescano con este proyecto cree prioritario prevenir las enfermedades que derivan de la mala alimentación, y en particular, del consumo de azucares. Argentina encabeza la tasa de obesidad infantil en América Latina con 9.9 por ciento según datos de 2015 de la Organización de laONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por su parte, la OMS informa que 63.9 por ciento de los argentinos tiene sobrepeso, mientras que el 23.6 por ciento padece obesidad. Entre ellos, se estima que 3.2 millones son niños, lo que aumenta las probabilidades de sufrir enfermedades en un futuro, tales como hipertensión, diabetes colesterol o afecciones cardiovasculares. Estos datos van en aumento, por lo que es relevante generar acciones de prevención y promoción de la salud.