Provincia y Municipios realizarán controles conjuntos para el monitoreo del agua en los ríos

Viedma.- Funcionarios provinciales e intendentes de localidades ribereñas acordaron avanzar en un trabajo conjunto para controlar la calidad del agua de los ríos de la provincia. Se dispuso iniciar una serie de muestreos conjuntos a partir de febrero y se informó sobre las obras que se llevarán adelante.

El encuentro se desarrolló en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. Estuvo encabezado por los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, y participaron el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti; además de intendentes y legisladores.

En este marco, desde el DPA se ofreció un completo informe sobre las tareas de control de calidad que realiza el organismo en los cursos de agua, especialmente ante los bajos caudales que se registran en los últimos meses.

Además, las autoridades detallaron el avance de todas las obras que el Gobierno Provincial llevará adelante para garantizar la salubridad del río, especialmente los 11 planes directores de agua potable y cloacas en los que se trabaja.

Luego del encuentro, el Ministro Valeri aseguró que la reunión fue “excelente” y remarcó especialmente que “nuestro río Negro no está para nada en el estado terminal que se plantea desde algunos sectores”.

“Quedamos de acuerdo para armar una agenda de trabajo conjunto. A partir del 1 de febrero, el DPA realizará las mediciones pertinentes, junto a cada uno de los intendentes”, explicó.

“Así haremos un repaso del río, desde su naciente y hasta su desembocadura, tomando muestras frente a cada uno de los municipios”, ratificó y explicó que el objetivo será “cotejar los datos en conjunto y transmitir la tranquilidad a los habitantes sobre el estado de nuestro río”.

“En algunos puntos tenemos presencia de bacteriológica y algunos efluentes, pero ahí estamos desde el Gobierno Provincial con un plan de obras para mitigar estos efectos”, sostuvo.

Valeri destacó que durante el encuentro el DPA “hizo una presentación de los proyectos y de las mediciones que se hacen periódicamente” y además “se hizo un detallado repaso de todas las obras que se van a llevar adelante”.

El Ministro detalló que el Gobierno trabaja en once planes directores de cloacas y agua. “En junio se llamará a licitación para los planes de General Roca, Cipolletti, Catriel y El Bolsón; mientras que el 20 de febrero se abrirán los sobres para la planta depuradora y el colector costanero del lago Nahuel Huapi”, explicó.

Señaló que con estas obras, “sumadas al financiamiento externo que tomará la Provincia para atender a aquellas localidades que no están contempladas en el presupuesto nacional, más el trabajo de la Provincia parea extender redes o realizar obras menores, vamos a ir dando respuestas a la actualización de los sistemas sanitarios de cada localidad”.

Por su parte, el intendente de General Godoy, Luis Ivancich, se mostró conforme con el resultado del encuentro. “Es muy importante esta reunión, toda la información que nos brindaron desde el DPA. Los pueblos están creciendo, el nivel de río viene bajando y todo esto nos preocupa”, explicó.

Destacó las medidas acordadas en conjunto y dijo que “el DPA trabaja muy fuerte para licitar este año y arrancar el año que viene con estas obras de saneamiento, que son tan costosas”.

“Nos vamos conformes con las respuestas de la Provincia. Lo principal es que el DPA dispuso medir la el estado del río en todos los pueblos y a fines de febrero seguramente nos juntaremos de vuelta para analizar los resultados de estos controles”, explicó.