Provincia y Nación realizarán capacitaciones sobre diversidad sexual

Viedma.- Los cursos tendrán como finalidad articular acciones en conjunto para formar e informar a la sociedad sobre la promoción de los derechos de las personas.

En este sentido, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Daniel Badié, recibió al director nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Diego Borisonick.

En la reunión, se determinaron lineamientos de trabajo para poner en marcha distintas capacitaciones en todo el territorio provincial, destinadas a fortalecer la formación del personal del Estado y brindar información a la comunidad sobre temáticas vinculadas a la diversidad sexual.

En el encuentro también estuvieron presentes la coordinadora provincial del programa de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de Personas, Angélica Calfín, y su par del Consejo Provincial de la Mujer, Rosario Quinchú, entre otros.

Badié hizo mención y reconocimiento a la lucha de las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersex y queer (LGBTTTIQ), movimiento de diversidad sexual. También remarcó la tarea que viene desarrollando la provincia de Río Negro desde el Consejo Provincial de la Mujer.

“Quiero destacar el trabajo en cogestión con las organizaciones y colectivos de diversidad sexual en el territorio, desde una mirada de política pública transversal a todas las áreas del Estado y con enfoque de derechos humanos, sumado a la capacitación continua es necesario para profundizar el cambio de paradigma cultural.” sostuvo el funcionario.

De igual manera, Borisonick afirmó que “este encuentro nos permitió definir agenda conjunta para trabajar políticas de diversidad sexual que puedan achicar la brecha entre la igualdad legal y la igualdad real de la población LGBTIQ, eliminar la discriminación y violencias que sufre esta población trabajando en las promoción de sus derechos, que no son otros más que derechos humanos”.

Según coincidieron los protagonistas, “desde hace algunos años las políticas públicas comenzaron a entender a las familias como un grupo heterogéneo no exclusivamente integrado por una madre, un padre y sus hijos o hijas. Esta concepción comenzó a registrar y a posibilitar la comunicación e implementación más efectiva de acciones del Estado hacia todas las familias”.

“Es preciso profundizar esta visión y seguir avanzando hacia políticas sociales que den cuenta de la diversidad de conformaciones generales y de la diversidad sexual en particular”, explicaron.

Por su parte, Calfín afirmó que “la reunión sobre políticas integrales de diversidad sexual significa una relevancia importante, no sólo para fortalecer los objetivos del Programa de Asistencia a las Víctimas de Personas, sino que también nos permitirá abordar la temática desde una perspectiva de género sin perder de vista temas tales como identidad de género, diversidad sexual incluyendo toda la legislación vigente que garantiza la igualdad de derecho-leyes de trata de personas, matrimonio igualitaria.”