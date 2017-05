Proyecto legislativo en repudio al fallo de la Corte que beneficia con el 2×1 a genocidas

Viedma.- La legisladora de JSRN, Roxana Fernández, junto a sus pares Silvia Paz y Alfredo Martín, presentaron un proyecto de declaración en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del cual se le otorgó el beneficio del 2×1 a un genocida condenado que participó de la dictadura cívico – militar. “Es un retroceso muy grande, no solo por el beneficio al represor Luis Muiña, sino porque sienta jurisprudencia para muchísimos represores juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad”, aseguró Fernández.

Entre los fundamentos se destacan “los cambios que se vienen sucediendo en materia de derechos humanos, por ejemplo favoreciendo con prisión domiciliaria a personajes como Miguel Etchecolatz (aunque permanece preso por otras causas) y a Felipe Jorge Alespeiti, jefe de área en la Capital Federal”.

Además, la legisladora Fernández hizo referencia al llamado a la reconciliación impulsado por un sector de la Iglesia: “resulta paradójico que el poder eclesiástico hable de reconciliación, desde un supuesto lugar neutral, cuando en realidad fueron cómplices del terrorismo de Estado”, y agregó en este sentido, “todo esto es grave, precisamente en tiempos en que las decisiones de la Justicia no hacen más que debilitar la democracia y dan por tierra con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Por último, la iniciativa señala que “los delitos de lesa humanidad no prescriben y este fallo amenaza la memoria de los 30 mil desaparecidos y a la historia de nuestro pueblo”. “No permitiremos que se desande el camino recorrido en política de Derechos Humanos. Porque reivindicamos la lucha de tantos compañeros desaparecidos es que seguimos exigiendo juicio y castigo a todos sus responsables”.